Опубликованы фото из бронепоезда Ким Чен Ына

В сети появились фотографии из бронепоезда лидера КНДР Ким Чен Ына, на котором он нанес визит в Китай.

Фотографии из темно-зеленого бронепоезда с желтыми полосками, на котором северокорейский лидер проехал по Китаю, опубликовало CNN.

Глава КНДР провел переговоры с представителями Китая прямо в поезде, на розовых диванах в конференц-зале.

New footage shows the interior of Kim Jong Un's armored train https://t.co/FX6zCTLolv pic.twitter.com/KZROGLoLPj — CNN International (@cnni) 30 марта 2018 г.

Сообщается, что в роскошном поезде есть не только конференц-залы, спальни, комнаты для аудиенций, спутниковые телефоны и плоские телевизоры, но даже суд.

Ким Чен Ын прибыл в Пекин во вторник, на вокзале его вместе с женой встретили красной ковровой дорожкой. Северокорейский лидер в китайской столице провел встречу с главой КНР Си Цзиньпином.

В понедельник СМИ сообщали, что лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл с визитом в Китай на поезде, по примеру своего отца Ким Чен Ира.