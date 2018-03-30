В Кремле заметили внутреннее нарушение законодательства США

Прекращение вещания телеканала RT в Вашингтоне является настораживающей и пугающей тенденцией, которая свидетельствует о дискриминационной политике США в отношении СМИ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очень, скажем так, настораживающая и пугающая тенденция. Подобные волюнтаристские действия, безусловно, во-первых, свидетельствуют о дискриминационной политике в отношении средств массовой информации Соединенных Штатов. Что, кстати говоря, наверное, противоречит и законодательству Соединенных Штатов, противоречит тем декларациям о приверженности свободе, демократии и свободе слова, которые мы днем и ночью слышим из Вашингтона», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о прекращении вещания российского телеканала в Вашингтоне.

Он рассказал также, что в Москве данный вопрос изучается.



«Мы серьезно изучаем эту ситуацию и считаем ее очень опасной и чреватой», – отметил Песков, сообщивший, что для прояснения сложившейся ситуации он поговорил с руководителем телеканала RT Маргаритой Симоньян.



«Я вот, собственно, совсем недавно говорил по телефону с Маргаритой Симоньян. И просто пытался выяснить, на основании чего RT было проинформировано о таком решении. Ситуация действительно достаточно противоречивая, потому что вопреки действующему контракту вот эти кабельные сети заявили, что больше они не будут предоставлять услуги для RT», – сказал пресс-секретарь российского лидера.



Песков заявил также, что в данный момент юристы в деталях рассматривают сложившуюся ситуацию, так как статус иноагента, который был присвоен RT, не является поводом для исключения телеканала из кабельных сетей.



«Но пока выглядит, на первый взгляд, как достаточно ничем не обоснованное решение, потому что даже статус иноагента он не может сам по себе являться основанием исключения из кабеля того или иного средства массовой информации», – подытожил он.

Напомним, в четверг сообщалось, что компания-провайдер, транслировавшая эфир в Вашингтоне, убрала телеканал RT из сети вещания из-за его статуса «иноагента».