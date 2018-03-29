Статус иноагента начал приводить к отмене трансляций RT в США

Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала прекращение вещания телеканала в Вашингтоне из-за статуса «иностранного агента».

«Компания-провайдер, которая транслировала наш эфир в Вашингтоне, выкинула нас из сети вещания. Из-за нашего статуса «иноагента», да. Как говаривал экс-спикер Госдепа, «добро пожаловать на упражнения по транспарентности и демократии», – написала Симоньян в своем Twitter.

По ее словам, эта новость «посвящается всем, кто пламенно и чистосердечно убеждал нас в том, что ярлык иноагента никак не повлияет на работу RT в Штатах», приводит слова главного редактора RT.

Ранее СМИ сообщили, что 1 апреля RT прекратит вещание в Вашингтоне.

В ноябре Симоньян заявила, что телеканал RT America зарегистрировался в качестве иностранного агента в США по требованию минюста страны.