В ходе стрельбы у ресторана в Харькове убили иностранца

Стрельба произошла возле ресторана в Харькове, в результате один человек погиб и один был ранен, сообщила пресс-служба управления национальной полиции Украины в Харьковской области.

«В одном из ресторанов отдыхала группа людей в количестве примерно десяти человек. Когда они вышли из развлекательного заведения, к компании неожиданно подошли несколько неизвестных, которые открыли стрельбу из оружия», – передает РИА «Новости» сообщение полиции, уточнившей, что инцидент произошел накануне вечером.

Сообщается, что один человек погиб и еще один был ранен. Кроме того, был поврежден автомобиль Toyota.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «умышленное убийство». По информации местных СМИ, погибший был гражданином Азербайджана, а ранение получил гражданин Грузии.

Напомним, ранее из-за блокады Донбасса в Харькове произошла перестрелка между участниками добровольческого батальона «Донбасс» и группой «Восточный корпус».