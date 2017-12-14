Словения отозвала посла в России для консультаций

Правительство Словении приняло решение вызвать посла в России для консультаций в связи с делом Скрипаля, сообщил премьер-министр Миро Церар.

«В связи с недавним событием в Великобритании Словения вызвала нашего посла в Любляну для консультаций», – написал премьер-министр в Twitter.

Напомним, в понедельник о высылке российских дипломатов заявили полтора десятка стран ЕС, среди которых Германия, Франция, Польша, Италия, все страны Прибалтики, Испания, Чехия, Норвегия. Ряд стран, в том числе Болгария и Австрия, отказались присоединяться к этим мерам.

Кремль заявил, что Россия ответит взаимно на меры, принятые Западом.

При этом МИД заметил, что цифры по высылке российских дипломатов не оставляют сомнений, что за провокацией с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля стоят мощные силы в США и Великобритании.