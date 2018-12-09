Во Франции назвали протесты катастрофой для экономики

Беспорядки, возникшие в ходе протестов «желтых жилетов», станут катастрофой для французской экономики, заявил министр финансов страны Бруно Ле Мэр.

«Это катастрофа для торговли, это катастрофа для нашей экономики», – цитирует AFP Ле Мэра, который посетил пострадавшие в беспорядках магазины в Париже.

Число задержанных во время субботних протестов в Париже побило рекорд, превысив 1,5 тыс. человек.

Ранее во Франции высказывали опасения касательно того, что демонстрация «желтых жилетов» перерастет в попытку государственного переворота.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о протестах во Франции.