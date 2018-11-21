Восхваление Киева оказалось подготовленным для блогеров шаблоном

В целом ряде аккаунтов популярных блогеров обнаружилась запись о Киеве, в котором «ухоженнее и аккуратнее», чем в Москве; текст, на который изначально обратили внимание у Божены Рынски, слово в слово повторил целый ряд известных блогеров, в том числе Илья Варламов.

Текст записи повторился у Варламова в Twitter и у Рынски в Facebook, причем в нем сохранилось все вплоть до орфографической ошибки в слове «ухоженнее».

Я в Киеве. Киев - вот честно - ухоженее и аккуратнее нашей похорошеллы. Вместо реагента - капельку соли с песком. Реагент тут запретили. Меня таки допросили не въезде, но очень вежливо. Допрашивала БЕЗУМНОЙ красоты девушка. Безумной красоты. — Илья Варламов (@varlamov) 8 декабря 2018 г.

«Я в Киеве. Киев – вот честно – ухоженее и аккуратнее нашей похорошеллы. Вместо реагента – капельку соли с песком. Реагент тут запретили. Меня таки допросили не въезде, но очень вежливо. Допрашивала БЕЗУМНОЙ красоты девушка. Безумной красоты», – говорится в тексте, который оказался шаблоном.

Пользователи заметили этот же текст у целого ряда блогеров – не только популярных. В том числе – у Дмитрия Гошко, у «Рептилоида», у aird_aird, у Веньямина Абрикосовича и так далее. В том числе запись скопировал Олег Кашин. После того, как на это обратили внимание другие пользователи Сети, появились также подражатели, которые написали аналогичные посты о Донецке, Будве и т.д.

Напомним, запись Божены Рынски об «аккуратности» украинской столицы появилась в субботу.