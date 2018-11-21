Рынска обругала Москву в сравнении с Киевом

Журналистка Божена Рынска выразила восхищение украинской столицей, заявив, что Киев куда ухоженнее и аккуратней Москвы; она также отметила, что на въезде на Украину ее допросили.

«Я в Киеве. Киев – вот честно – ухоженнее и аккуратнее нашей похорошеллы (так Рынска называет Москву, язвительно обыгрывая многочисленные отзывы о том, что Москва похорошела за последние годы, – прим. ВЗГЛЯД). Вместо реагента – капельку соли с песком. Реагент тут запретили. Меня таки допросили не въезде, но очень вежливо. Допрашивала БЕЗУМНОЙ красоты девушка. Безумной красоты», – написала она в Facebook.

Ранее Рынска раскритиковала аэропорты в Берлине за отсутствие розеток и убожество, заявив, что социализм – зло.