Рынска назвала берлинские аэропорты «адом и совком»

Журналистка Божена Рынска раскритиковала аэропорты в Берлине за отсутствие розеток и убожество, заявив, что социализм – зло.

«До чего же ад берлинские аэропорты. Приземлились мы в Шонефельде. Это адов совок и убожество. думали, ну может Аэрофлот жабится на хороший аэропорт. Ладно. В Вену вылетаем из Тегеля. И это еще худший ад и совок. Нигде невозможно подзарядить айфон. Электричество – оно же денег стоит, целых 10 пфеннигов, поэтому нигде нет розетки. Возможно, в лаунже можно, но лаунж тут мы нашли только до досмотра, а это нас нервирует, нам надо после», – написала Рынска на своей странице в Facebook.

Кроме того, она раскритиковала качество дорог.

«Дороги, как я уже писала, разбитые, все перекопано, откровенно плохие дороги, и это не в Уганде, а в самой богатой стране Европы. Денег построить нормальный аэропорт нет, дороги не чинят и не строят, а всю срань мира привечают и платят нажористые пособия всем дикарям. Все-таки леваки и левизна это самое опасное для человечества. Социализм – это зло, левачизм – это зло. Только капитализм и только правые... А ведь когда-то лучшая страна была», – подытожила журналистка.

Ранее она советовала Меркель эффективнее тратить деньги, и критиковала оскорбивших ее французских бомжей.