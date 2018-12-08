Объявленный Польшей в розыск россиянин задержан у посольства США в Риге

Возле американского посольства в Риге задержали россиянина Виктора Золотарева, которого Польша объявила в международный розыск, сообщила его адвокат Имма Янсоне.

Золотарев хотел оформить визу в посольстве США, передает РИА «Новости».

Янсоне сообщила, что пока мало знает о деле, но отметила, что «вопрос об экстрадиции может быть решен в упрощенном порядке», так как Золотарева – не гражданин Латвии.

Она рассказала, что задержанный находится в состоянии шока.

«Он пожилой человек, пенсионер», – сообщила адвокат.

Золотарев считает задержание недоразумением, так как «выиграл дело с Польшей». Адвокат предположила, что «он просто не понимает, потому что вряд ли там есть какая-то ошибка», передает «Звезда».

«Как мне сказал спецпрокурор, там было уголовное дело и два года он отсидел, наверное, пока следствие было. Не знаю. И четыре ему еще надо сидеть. И по поводу «досиживания» этого срока был выдан этот международный ордер», – сообщила адвокат.

Посольство России в Латвии подтвердило факт задержания Золотарева в Риге, с ним встретился сотрудник консульского отдела, передает ТАСС.

Россиянин помещен в изолятор временного содержания.

Спецпрокурор намерен просить о содержании Золотарева под стражей на 80 дней.