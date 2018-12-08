Британия собралась усилить военное присутствие в Эстонии

В 2019 году Великобритания намерена усилить военное присутствие в Эстонии, заявил британский военный атташе Гэри Брукс.

В случае Brexit британские войска продолжат базироваться в Эстонии, сообщает ERR.

Так, Британия планирует провести в Эстонии военные учения с привлечением военно-морского флота, чтобы отработать координацию действий эстонской пехоты и королевского ВМФ при поддержке авиации.

К концу 2019 года британский воинский контингент будет обновлен – удвоится количество танков, пройдет ротация войск.

В ноябре газета The Sunday Times сообщала, что британские специалисты по военному планированию приготовили план чрезвычайных мер на случай выхода страны из состава Европейского союза без заключения соглашения.