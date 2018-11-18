Британские военные составили план на случай срыва соглашения по Brexit

Британские специалисты по военному планированию приготовили план чрезвычайных мер на случай выхода страны из состава Европейского союза без заключения соглашения – так называемого жесткого Brexit, пишет газета The Sunday Times со ссылкой на источник в британской армии.

Издание сообщило, что около 20 офицеров, обычно контролирующих ход операции Temperer, в рамках которой военнослужащие оказывают помощь полиции в случае террористических актов, получили приказ ускорить подготовку к возможному сценарию Brexit без сделки, передает ТАСС.

Группа отработает помощь военных сотрудникам полиции в случае необходимости поддержания общественного порядка. Кроме того, внимание будет сосредоточено на том, как больницы будут снабжаться медикаментами и как не допустить транспортного коллапса в графстве Кент, где находится паромная переправа, соединяющая Великобританию с континентом.

При возникновении ЧС, связанной с Brexit, в общей сложности в кратчайшие сроки могут задействовать 10 тыс. военнослужащих, в том числе 1,2 тыс. личного состава, который будет переведен на круглосуточное дежурство.

В среду британский премьер Тереза Мэй объявила, что правительство Великобритании утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Страна должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года.

Совет постоянных представителей 27 остающихся в составе Европейского союза государств (Coreper) в воскресенье рассмотрел проект договора об условиях Brexit и дал свою оценку документу.