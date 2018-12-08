«Единая Россия» проведет для первичных отделений конкурс социальных проектов

Президиум генсовета «Единой России» утвердил конкурс социально значимых проектов, который будет проводиться среди первичных отделений, сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

«Конкурс первичных отделений «Единой России» позволит отобрать общественно значимые проекты на местах и выделить на них финансирование, привлечь к реализации гражданских инициатив молодежь и наладить обратную связь с первичным партийным звеном», – цитирует ТАСС выступление Турчака на XVIII партийном съезде.

В конкурсе смогут принять участие первичные отделения в селах, городах и административных центрах субъектов России.

«Результаты конкурса будут подводиться по каждой категории отдельно», – уточнил он.

По словам Турчака, выдвинутые на конкурс проекты должны быть направлены на решение проблем конкретной территории. Они также должны получить одобрение населения в форме общественного обсуждения, голосования или сбора подписей.

Победителей выберет экспертная комиссия, сформированная президиумом генсовета партии. Максимальная сумма гранта составит 200 тыс. рублей.

Турчак отметил, что прием заявок начнется 10 декабря и продлится до 31 января 2019 года. Итоги конкурса комиссия подведет 28 февраля.

«Отчет о целевом использовании средств, выделенных на реализацию общественно значимого проекта, первичное отделение должно будет предоставить в Центральный исполнительный комитет «Единой России», – сказал он.

Ранее в субботу съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной комиссии по этике и утвердил ее состав.

Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда «Единой России» призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях. Глава государства отметил, что в большинстве своем члены ЕР – порядочные, профессиональные люди, патриоты страны.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. Во второй день в съезде принимают участие президент Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».