Съезд «Единой России» решил создать партийную комиссию по этике

Съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной комиссии по этике и утвердил ее состав; комиссия станет центральным органом «Единой России», ее члены будут избираться съездом из числа партийцев открытым голосованием сроком на пять лет.

Председатель комиссии будет назначен на первом ее заседании, передает РИА «Новости».

В состав комиссии, по решению съезда, вошли 12 человек:

– член бюро высшего совета ЕР, глава Дагестана Владимир Васильев,

– член генсовета ЕР, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова,

– член Высшего совета ЕР, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков,

– член высшего совета ЕР, депутат Госдумы Александр Карелин,

– первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов,

– член президиума генсовета ЕР, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов,

– член президиума генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев,

– замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко,

– член генсовета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, чемпион паралимпийских игр Михаил Терентьев,

– член высшего совета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, герой Советского Союза Валентина Терешкова,

– член бюро высшего совета ЕР депутат Госдумы, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров,

– член высшего совета ЕР, телеведущая Арина Шарапова.

С предложением о создании такой комиссии выступил секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетесов на дискуссионной площадке «Обновление» в рамках первого дня работы XVIII съезда партии. По его словам, ключевая задача комиссии – объективно разбираться в каждом резонансном случае и давать ему оценку.

Ранее в субботу президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда «Единой России» призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях. Глава государства отметил, что в большинстве своем члены ЕР – порядочные, профессиональные люди, патриоты страны.

XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. Во второй день в съезде принимают участие президент Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.