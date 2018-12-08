Съезд «Единой России» решил создать партийную комиссию по этике

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8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 17:47  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

Судя по всему, украинские власти рассчитывали на уничтожение, а не захват своих военных катеровФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Артиллерийские установки украинских катеров, задержанных 25 ноября при попытке нарушить границы России, были заряжены и готовы к бою, а количество боеприпасов превышало стандартный боекомплект. Об этих и других подробностях инцидента рассказали в ФСБ. По мнению экспертов, озвученные данные указывают на то, что Киев послал моряков на неизбежную гибель, но кое-что не учел. Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Народ с открытыми настежь дверями

Дмитрий Ольшанский, публицист
Каждый народ в двадцатом веке нашел свой дом. У кого-то хороший, у кого-то плохой, но у каждого – свой. И только русский народ так и сидит на ступеньках казенной коробки с открытыми настежь дверями. Подробности...

Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

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        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

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          Съезд «Единой России» решил создать партийную комиссию по этике

          8 декабря 2018, 17:24

          Текст: Ольга Никитина

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          Съезд «Единой России» принял решение о создании федеральной партийной комиссии по этике и утвердил ее состав; комиссия станет центральным органом «Единой России», ее члены будут избираться съездом из числа партийцев открытым голосованием сроком на пять лет.

          Председатель комиссии будет назначен на первом ее заседании, передает РИА «Новости».

          В состав комиссии, по решению съезда, вошли 12 человек:

          – член бюро высшего совета ЕР, глава Дагестана Владимир Васильев,

          – член генсовета ЕР, генеральный директор Государственного центрального музея современной истории России Ирина Великанова,

          – член Высшего совета ЕР, первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков,

          – член высшего совета ЕР, депутат Госдумы Александр Карелин,

          – первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне, герой России Андрей Красов,

          – член президиума генсовета ЕР, председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов,

          – член президиума генсовета ЕР, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев,

          – замсекретаря Генсовета ЕР, депутат Госдумы Евгений Ревенко,

          – член генсовета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, чемпион паралимпийских игр Михаил Терентьев,

          – член высшего совета ЕР, зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, герой Советского Союза Валентина Терешкова,

          – член бюро высшего совета ЕР депутат Госдумы, герой Советского Союза и Российской Федерации Артур Чилингаров,

          – член высшего совета ЕР, телеведущая Арина Шарапова.

          С предложением о создании такой комиссии выступил секретарь Воронежского регионального отделения Партии Владимир Нетесов на дискуссионной площадке «Обновление» в рамках первого дня работы XVIII съезда партии. По его словам, ключевая задача комиссии – объективно разбираться в каждом резонансном случае и давать ему оценку.

          Ранее в субботу президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда «Единой России» призвал членов партии не допускать хамства и пренебрежения к людям на всех уровнях. Глава государства отметил, что в большинстве своем члены ЕР – порядочные, профессиональные люди, патриоты страны.

          XVIII съезд «Единой России» проходит 7-8 декабря. Во второй день в съезде принимают участие президент Владимир Путин и председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев. В рамках работы съезда проходит программный форум в формате дискуссионных площадок, посвященных реализации программы партии за 2018 год: «Экономика роста», «Качество жизни», «Городская среда и чистая страна», «Развитие сельских территорий».

          Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции. В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.


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