Солсбери извлек выгоду из инцидента со Скрипалями

Британские власти выделят Солсбери 638 тыс. долларов на ребрендинг в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Власти Великобритании предпринимают усилия, чтобы улучшить репутацию Солсбери после того, как в марте в городе произошло отравление Скрипалей. Этот инцидент сократил поток туристов на 12%, сообщает Daily Mail.

На реконструкцию города выделено 3,7 млн фунтов стерлингов (4,7 млн долларов), из которых 500 тыс. фунтов (637 тыс. долларов) направят на рекламную кампанию.

В пятницу посольство России в Великобритании заявляло, что Лондон старательно засекречивает обстоятельства отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также продолжает упорно отказываться от взаимодействия с российской стороной.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что неясность в вопросе местонаждения Скрипалей говорит о том, что Лондону есть что скрывать.

Ранее сообщалось, что дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стал популярен у российских туристов и журналистов.

В сентябре власти Солсбери решили провести ребрендинг города, чтобы привлечь туристов.