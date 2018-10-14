Дом Скрипаля стал достопримечательностью в Солсбери

Дом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери стал популярен у российских туристов и журналистов, сообщают информационные агентства.

Территория огорожена, к дому запрещено подходить, работают камеры наблюдения, у дома дежурит полиция. Сотрудница полиции сообщила, что в последние дни достаточно часто здесь видит посетителей из России.

О том, что планируется сделать со зданием в будущем, она не знает, передает РИА «Новости».