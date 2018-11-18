Шарий объяснил, почему Европа закрывает глаза на заигрывание Порошенко с нацистами

Взгляд
8 декабря, суббота  |  Последнее обновление — 16:03  |  vz.ru
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Почему Россия обогнала США в гонке ледоколов

«Вайгач» может пробить канал в 34 метра. Возможности новых ледоколов куда серьезнееФото: Руслан Шамуков/ТАСС
«Мы лишились главного морского пути между Азией и Европой», – бьют тревогу американские конгрессмены. За океаном с тревогой подсчитывают количество российских ледоколов. Новые атомоходы, первый из которых выйдет в Арктику через два года, превратят Севморпуть в круглогодично свободные воды. Впрочем, почивать на лаврах России не стоит – новейшие атомоходы строят не только у нас. Подробности...
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Киев посылал своих моряков в Керченский пролив на верную смерть

Судя по всему, украинские власти рассчитывали на уничтожение, а не захват своих военных катеровФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Артиллерийские установки украинских катеров, задержанных 25 ноября при попытке нарушить границы России, были заряжены и готовы к бою, а количество боеприпасов превышало стандартный боекомплект. Об этих и других подробностях инцидента рассказали в ФСБ. По мнению экспертов, озвученные данные указывают на то, что Киев послал моряков на неизбежную гибель, но кое-что не учел. Подробности...
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России предлагают подлостью купить участие в Олимпиаде-2020

Команда Зубкова не желает расставаться с завоеванными на Олимпиаде медалямиФото: Виталий Белоусов/РИА «Новости»
Российский суд вновь отказался подчиняться международной инстанции. На этот раз речь идет ни много ни мало об олимпийской медали, завоеванной в Сочи бобслеистом Александром Зубковым. Однако на самом деле на кону гораздо большее – участие всей олимпийской команды России в Олимпиаде-2020 в Токио. Подробности...
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«Желтые жилеты» уничтожили политическое будущее Макрона

«Желтые жилеты» выработали пакет из 42 требованийФото: Benoit Tessier
В субботу во Франции ожидается новая, еще более мощная волна протестов, охвативших в последние дни всю страну. Власти страны предпринимают чрезвычайные меры, пытаясь сохранить контроль над ситуацией – в города входит армия, в Елисейском дворце опасаются путча. Но будет путч или нет – похоже, на политических амбициях президента Макрона точно уже можно ставить крест. Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему с Трампом бесполезно разговаривать

Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Да, нынешний хозяин Белого дома является прагматиком и не отягощен фобиями в отношении Москвы. Однако в то же время Трамп принципиально не готов принять новый многополярный мир, который строят Россия и Китай. Подробности...

Иногда и у меня срывает крышу

Виталий Лейбин, главный редактор журнала "Русский репортер"
Зло – не сама правда о событиях, и даже не ее моральная оценка. Злом является тезис, что все, кто с тобой не согласен, уже по другую сторону моральной границы. Не люди, орки, и к ним законы человеческие неприменимы. Подробности...
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Карлос Шакал – человек, которого до сих пор боится западный мир

Игорь Молотов, писатель, публицист
Для одних он международный террорист, преступник, агент КГБ, образ которого был создан СМИ и Голливудом; для других – борец за свободу, создатель вооруженного подполья в Европе и последний солдат холодной войны. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев
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      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
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      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
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      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
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        • Живую ель или сосну

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        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

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          Шарий объяснил, почему Европа закрывает глаза на заигрывание Порошенко с нацистами

             8 декабря 2018, 14:47
          Фото: youtube.com/user/SuperSharij
          Текст: Ольга Никитина

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          Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко перед десантниками ВСУ, на груди одного из которых был прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова».

          Шарий отметил, что соответствующие фотографии публикуются на официальном сайте украинского президента. Блогер отметил, что возникает ощущение, будто эти материалы размещаются там намеренно. «Как будто бы он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) смеется. Как будто бы он перчатку бросает и говорит: «Смотрите! Я могу делать все что угодно! Мне плевать! Смотрите, я мочусь вам в лицо!» – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.

          «Не будет никакого осуждения [со стороны Запада]. (…) На самом деле, если вы думаете что кто-то чего-то не знает, то они все знают, но они просто не хотят этого замечать. И этому есть объяснение: они решили отдать островное государство на откуп островитянам. Их интересует вывозить оттуда бананы, кокосы и пользовать островитянок. Больше их не интересует ничего. «Мочите друг друга, одалживайте у нас деньги без дебильные проценты и все нормально. Мы не видим, мы не замечаем, вы не имеете к нам отношения. Вы не часть нашего клуба, плевать на вас». Иначе были бы какие-то выступления, было бы понимание…» – отметил медиаэксперт.

           

          Напомним, ранее в Сети появилась фотография Порошенко, на которой он стоит рядом с военными, на форме одного из которых видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».

          Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина становится нацистским государством.


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