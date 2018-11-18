Шарий объяснил, почему Европа закрывает глаза на заигрывание Порошенко с нацистами

Медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал выступление президента Украины Петра Порошенко перед десантниками ВСУ, на груди одного из которых был прикреплен шеврон танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Шарий отметил, что соответствующие фотографии публикуются на официальном сайте украинского президента. Блогер отметил, что возникает ощущение, будто эти материалы размещаются там намеренно. «Как будто бы он (Порошенко – прим. ВЗГЛЯД) смеется. Как будто бы он перчатку бросает и говорит: «Смотрите! Я могу делать все что угодно! Мне плевать! Смотрите, я мочусь вам в лицо!» – сказал Шарий в своем видеоблоге на YouTube.

«Не будет никакого осуждения [со стороны Запада]. (…) На самом деле, если вы думаете что кто-то чего-то не знает, то они все знают, но они просто не хотят этого замечать. И этому есть объяснение: они решили отдать островное государство на откуп островитянам. Их интересует вывозить оттуда бананы, кокосы и пользовать островитянок. Больше их не интересует ничего. «Мочите друг друга, одалживайте у нас деньги без дебильные проценты и все нормально. Мы не видим, мы не замечаем, вы не имеете к нам отношения. Вы не часть нашего клуба, плевать на вас». Иначе были бы какие-то выступления, было бы понимание…» – отметил медиаэксперт.

Напомним, ранее в Сети появилась фотография Порошенко, на которой он стоит рядом с военными, на форме одного из которых видна эмблема танковой дивизии СС «Мертвая голова».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как Украина становится нацистским государством.