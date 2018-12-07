Литва ввела санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе

Как сообщила президент Литвы Даля Грибаускайте, Вильнюс ввел антироссийские санкции за то, что Россия задержала украинские корабли, которые нарушили границу.

На встрече с украинским коллегой Петром Порошенко в Киеве Грибаускайте сообщила, что ее страна ввела «национальные санкции против людей, ответственных за атаку на украинских моряков в Керченском проливе». Попавшие в санкционный список «не смогут заниматься экономической и иной деятельностью» в Литве.

Грибаускайте заявила, что ЕС на следующей неделе обсудит вопрос санкций против России, сообщается на сайте президента Украины.

«Азовское море не является территорией России. В этих водах действуют все международные договоренности и соглашения. Россия, так же, как и все другие страны, должна четко выполнять требования этих международных соглашений. Если нет, мы будем и в дальнейшем поддерживать Украину, будем увеличивать свое военное присутствие», – заявила президент Литвы.

Порошенко обрадовался санкциям Литвы и призвал другие страны «последовать положительному примеру» Вильнюса.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересеклироссийскую морскую границу и были задержаны.