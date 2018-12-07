Сторонники ЕР создадут базу общественных региональных проектов

Центр поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ), действующий на площадке сторонников партии «Единая Россия», в будущем году сформирует базу лучших региональных общественных инициатив для их распространения по стране, сообщил координатор ЦПГИ, депутат Госдумы Сергей Боярский.

«Единая Россия» обладает большим потенциалом поддержки гражданского общества, и наша ключевая задача – стать для общественников самой короткой дорогой к реализации своих инициатив», – заявил Боярский на дискуссионной площадке «Открытость» в рамках 18го съезда «Единой России».

Он отметил, что ЦПГИ не выделяет гранты, напомнив, что этим занимаются президентский фонд и региональные администрации.

«Одна из форм сопровождения с нашей стороны – помочь общественникам получить эти гранты. При этом для нас принципиально важно продвигать инициативы, направленные на развитие территорий, а также социально ориентированные проекты. … В будущем году мы создадим базу региональных общественных организаций и их успешно реализованных инициатив, которые будут тиражированы на другие субъекты РФ», – продолжил политик, передает ТАСС.

По его словам, база обеспечит системный подход к работе с НКО, позволит общественникам обмениваться опытом и распространять лучшие практики. При этом, как добавил Боярский, база будет доступна для партнеров Центра и организаций, получивших его поддержку.

Он также обратил внимание на то, что коммуникация между представителями власти и гражданского общества должна быть четко выстроена и налажена. «ЦПГИ – это партийный инструмент продвижения инициатив общественности, благодаря которому мы становимся ближе и понятнее людям. Механизмы федеральной поддержки – самые разные, но особенно важно, чтобы региональная власть была вовлечена в работу и сопровождала проекты», – отметил Боярский.

В настоящее время ЦПГИ работает по следующим основным направлениям: новые медиа, экология, внутренний туризм и развитие территорий, инклюзивное общество, социальное предпринимательство, активное долголетие, патриотическое воспитание и диалог культур. По словам Боярского, этот список не исчерпывающий и будет дополняться и трансформироваться в соответствии с поступающими запросами.

«Единая Россия» проводит очередной, 18й съезд, 7-8 декабря в Москве. На съезде будут обозначены приоритетные задачи на ближайший период, а также будут приниматься решения по внесению изменений и дополнений в устав «Единой России» и изменениям в составе центральных органов партии.

Мировой опыт говорит о том, что партия власти всегда проигрывает после пенсионной реформы. Вопреки прогнозам «Единая Россия» получила в совокупности рекордные 60% мандатов на выборах. По итогам Единого дня голосования 9 сентября «Единая Россия» сохранила контроль во всех региональных парламентах и гордумах. В нескольких регионах партия не смогла получить абсолютное большинство голосов, но сохранила влияние за счет межпартийной коалиции.

В сентябре власть победила в 22 губернаторских кампаниях из 26, в сложных регионах губернаторы избраны уже в первом туре.