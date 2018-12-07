Омбудсмен отреагировала на новое видео красивой жизни Цеповяза

В колониях есть комнаты психологической разгрузки, там заключенные встречаются с психологами, заявила уполномоченный по правам человека в Амурской области Любовь Хащева, комментируя видео из колонии Вячеслава Цеповяза, отбывающего наказание по делу о массовом убийстве в станице Кущевская.

«Ну, конечно, такие комнаты [в колониях] есть, для того, чтобы можно было там с психологом переговорить», – приводит ее слова РИА «Новости».

Хащева уточнила, что сама в такой комнате в ИК-3 села Среднебелая не была.

Она также сообщила, что до этой истории от адвоката Цеповяза поступило одно обращение, связанное с имущественным положением. «С женой у них как раз произошел раздел имущества. От нас выезжал специалист», – пояснила омбудсмен.

Ранее в Сети появилось новое видео с Цеповязом. На кадрах он находится в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и набором посуды для застолья. Во ФСИН заявили, что ролик снимался не в камере заключенного, а в комнате психологической разгрузки.

Напомним, в начале ноября в Амурской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых заключенный Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.

Начальник УФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности после проверки, проведенной из-за фотографии и видео с Цеповязом.