Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.19 комментариев
Самолет с освобожденными из плена российскими военными приземлился в Подмосковье
Самолет с вернувшимися из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
Ил-76МД с российскими военнослужащими, вернувшимися с украинского плена, приземлился в Подмосковье.
Самолет Ил-76МД с военнослужащими, вернувшимися из украинского плена, приземлился в Подмосковье, передает ТАСС. После посадки освобожденные военные вышли из самолета, неся российские флаги на плечах и в руках.
Как отмечает корреспондент, военнослужащие, ступив на землю, скандировали «Россия».
Как писала газета ВЗГЛЯД, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.
Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных военнослужащих.
Россия подтвердила готовность к ежедневным обменам пленных, однако Украина пока не приняла такой формат.