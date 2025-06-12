Принятая почти единогласно в 1990 году Декларация о суверенитете РСФСР стала ответом на кошмарные решения Горбачева по повышению статуса автономных нацреспублик в составе РСФСР до уровня союзных. Это помогло избежать конца исторической России. Так что 12 июня – это настоящий праздник, день политического спасения России.4 комментария
Минобороны: Украина не готова к ежедневному обмену пленными
Россия подтвердила возможность ежедневных обменов пленных между сторонами, как это было согласовано 2 июня в Стамбуле, однако украинская сторона пока не готова к такому формату.
Министерство обороны России подтвердило намерение осуществлять обмены военнопленными с Украиной на ежедневной основе по расписанию, согласованному на встрече в Стамбуле 2 июня.
В сообщении подчеркивается, что российская сторона «готова к проведению обменов военнопленными в ежедневном режиме», передает Telegram-канал.
Также в публикации отмечается, что украинская сторона пока не демонстрирует готовности действовать с такой же оперативностью.
Напомним, третья группа российских военных была возвращена с Украины в рамках достигнутых договоренностей.
Минобороны опубликовало видеозапись с новой группой освобожденных из украинского плена российских военнослужащих.