Названо наказание для главы УФСИН из-за ситуации с Цеповязом

Начальник УФСИН по Амурской области привлечен к строгой дисциплинарной ответственности после проверки, проведенной из-за публикации фото осужденного по делу «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза, сообщили в пресс-бюро ФСИН.

В сообщении указывается, что «в Федеральной службе исполнения наказаний завершена проверка деятельности УФСИН России по Амурской области в связи с опубликованной ранее в СМИ информацией по условиям отбывания наказания осужденного Цеповяза», передает ТАСС.

Из-за выявленных нарушений «ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности».

Отмечается, что в отношении руководства ИК-3, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, все еще идет проверка «в рамках ранее возбужденного уголовного дела».

Ранее сообщалось, что прокуратура внесла представление главе УФСИН Приамурья из-за Цеповяза.

Напомним, в начале ноября в Амурской области было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых заключенный Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.