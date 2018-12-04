Прокуратура внесла представление главе УФСИН Приамурья из-за Цеповяза

Начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление с требованием устранить нарушения, выявленные в ходе проверки условий содержания осужденного Вячеслава Цеповяза, сообщили в Генпрокуратуре.

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной рассказал об итогах проверки, начатой после появления фотографий Цеповяза в колонии, передает РИА «Новости».

По его словам, по итогам проверки сотрудников колонии №3 уличили в «совершении в интересах Цеповяза действий, явно выходящих за пределы их полномочий». По этому факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, прокуратура принесла протест на постановление начальника ИК-3 о поощрении Цеповяза в виде досрочного снятия взыскания.

При этом начальнику УФСИН по Амурской области внесено представление об устранении выявленных в ходе проверки фактов нарушения законов.

В субботу в Сети появилось новое видео с Цеповязом. На кадрах он находится в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и набором посуды для застолья. Во ФСИН сообщали, что ролик снят в комнате психологической разгрузки в исправительной колонии, а не в камере.

В начале ноября в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.