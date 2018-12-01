ФСИН объяснила новое видео с Цеповязом

Новое видео из колонии с осужденным на 20 лет по делу о массовом убийстве Вячеславом Цеповязом снималась не в камере заключенного, сообщили в пресс-службе ФСИН России.

В пресс-службе ФСИН подчеркнули, что ролик снят в комнате психологической разгрузки в исправительной колонии, и пояснили, что Цеповяз проживал не в этом помещении, передает РИА «Новости».

В ведомстве добавили, что опубликованная в СМИ видеозапись относится к тому же периоду, что и фотографии, которые ранее вызвали широкий общественный резонанс, – то есть к 2015-2016 годам.

Ранее в Сети появилось новое видео с Цеповязом. На кадрах он находится в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и набором посуды для застолья.

Напомним, в начале ноября в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. В колонии деликатесы в меню Цеповяза объяснили географическим положением ИК.

В Кремле ситуацию с «красивой жизнью» Цеповяза в колонии назвали вопиющей и отвратительной.