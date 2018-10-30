Крабам в меню Цеповяза нашли неожиданное объяснение

Заместитель начальника исправительной колонии №3 в Амурской области объяснил деликатесы в меню осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза географическим положением ИК.

«У нас географически складывается так, что Амурская область находится в близости к морю, и морепродукты, в том числе икра, не являются редкостью в магазинах или дефицитным продуктом», – сказал он «Московскому комсомольцу», подчеркнув, что, несмотря на строгие условия содержания осужденных, передачи и бандероли не запрещены.

Замначальника ИК, просивший не раскрывать его имя, отметил, что продукты питания осужденным доставляют родственники или знакомые на свиданиях. Передавать крабов или икру закон не запрещает, добавил он. Кроме того, по его словам, отбывающие наказание часто делятся «передачами» с соседями по колонии. «Администрация учреждения не может запретить конкретному арестанту делиться этими продуктами с Цеповязом или еще кем-то. Это его право», – добавил он.

В начале ноября в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон.

В Кремле ситуацию с «красивой жизнью» Цеповяза в колонии назвали вопиющей и отвратительной.