В Кремле в резких выражениях оценили ситуацию с Цеповязом

В Кремле ситуацию с «красивой жизнью» в колонии осужденного по делу о массовом убийстве в станице Кущевская Вячеслава Цеповяза считают вопиющей и отвратительной, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что это «вопиющая ситуация», и «второй точки зрения» на нее быть не может, передает РИА «Новости».

«Насколько мы знаем, ФСИН в курсе этой истории и принимает необходимые меры для недопущения впредь подобных ситуаций», – добавил представитель Кремля.

Напомним, в начале ноября было возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял, что скандальные фото якобы были сфабрикованы.

В пятницу стало известно об увольнении назвавшей Цеповяза меценатом главы общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Натальи Охотниковой.