Назвавшая Цеповяза меценатом глава ОНК Приамурья сложила полномочия

Глава общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова, назвавшая осужденного Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером», сложила с себя полномочия, сообщил зампредседателя региональной ОНК Андрей Зенков.

«Действительно, ее (Охотникову) попросили сегодня сложить с себя полномочия. Она вынуждена эта сделать, это добровольно-принудительно, так скажем. Все члены комиссии складывают с себя полномочия вместе с ней, в Амурской области пока не будет комиссии наблюдательной», – заявил Зенков, передает РИА «Новости».

По его словам, в отношении Охотниковой «началась какая-то непонятная травля, очевидная желтизна».

В четверг представитель Общественной палаты Диана Гурцкая потребовала смены главы ОНК Приамурья после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и отметила, что «от его действий не пострадал ни один человек». Охотникова заявила газете ВЗГЛЯД, что не согласна с критикой Гурцкой.

В начале ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.