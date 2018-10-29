Гурцкая объяснила, почему заступившуюся за Цеповяза главу амурской ОНК надо уволить

Член Общественной палаты Диана Гурцкая объяснила газете ВЗГЛЯД, почему нужно уволить поддержавшую Цеповяза главу амурской ОНК Наталью Охотникову.

«Для членов общественных наблюдательных комиссий есть специальный кодекс этики, утвержденный Общественной палатой. Членам комиссий прямо запрещено (п. «з» ст. 2.1.) допускать высказывания от имени ОНК, не будучи на то уполномоченными. Кроме того, вынесен приговор суда, то есть, имеются потерпевшие и пострадавшие. Говоря же, что «от действий (Цеповяза) никто не пострадал», она фактически оскорбляет граждан, пострадавших от действий банды, дискредитирует судебные институты», – прокомментировала ситуацию Гурцкая.

По словам члена Общественной палаты, даже если бы Охотникова ничего не сказала, «вся история с фотографиями, подлинность которых подтвердили правоохранительные органы, говорит о том, что институт общественного контроля дискредитирован в Амурской области. Поэтому глава комиссии должна подать в отставку».

Общественница принесла извинения всем, кто пострадал от действий кущевской банды, еще раз добавив, что сегодня им нанесено оскорбление.

Ранее председатель ОНК Амурской области Наталья Охотникова заявила газете ВЗГЛЯД, что не согласна с критикой представителя Общественной палаты Дианы Гурцкой.

Напомним, Гурцкая потребовала смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и отметила, что «от его действий не пострадал ни один человек».

В начале ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.