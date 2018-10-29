Поддержавшая Цеповяза глава амурской ОНК ответила на критику Общественной палаты

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова заявила газете ВЗГЛЯД, что не согласна с критикой представителя Общественной палаты Дианы Гурцкой. Она призвала разобраться в ситуации, не обвиняя ее голословно.

«Диане Гурцкой необходимо узнать, что такое работа общественных наблюдательных комиссий, что туда включается, что именно мы делаем, с кем взаимодействуем и каковы итоги нашей деятельности. Я занимаюсь этой работой уже третий созыв, каждый созыв – это три года. За это время у меня ни разу не было нареканий», – заявила газете ВЗГЛЯД Наталья Охотникова.

Она посетовала, что через полтора года заканчивает общественную деятельность, которую выполняла безвозмездно, «и теперь она заканчивается вот так» – на скандальной ноте.

«Гурцкая была в тюрьме? Общалась с этими людьми? Осуществляла общественный контроль, чтобы голословно настаивать на том, чтобы я с этой должности ушла? Если человек сам не проходит через это, зачем так говорить?» – задается вопросом Охотникова.

Она объяснила, что информация, опубликованная в соцсетях, была взята из уголовного дела.

«Информация в посте в Instagram (позже пост и страница были удалены – прим. ВЗГЛЯД) была взята у адвоката, он предоставил подтверждения. Может, неправильно выражены мысли, недопоняли меня, а сейчас я получаю угрозы и оскорбления... Я могу сказать, что, не разобравшись в этой ситуации, нельзя меня голословно обвинять. То, что я взяла тезисы адвоката и выставила в своем посте, так и он это взял из уголовного дела», – заявила она.

«Я не оправдываю Цеповяза, я выполнила в отношении него общественный контроль на основании заявления его и его адвоката. Все действия зафиксированы, на днях будет предоставлен итоговый документ, подкрепленный фотографиями условий его содержания», – отметила Охотникова, подчеркнув, что в отчете будет и видеозапись с ответами на вопросы Цеповяза, но пока документ не готов, она не имеет права его нигде публиковать и предоставлять СМИ.

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова отметила, что наблюдателям неважно, Иванов перед ними, Петров или Цеповяз.

«Если бы я не отреагировала, мне бы сказали, что я плохой председатель, который не реагирует на заявления. Мы свою работу сделали, а сейчас ее коверкают, меня выставляют виноватой в этой истории», – возмутилась Охотникова.

Напомним, Гурцкая потребовала смены главы региональной ОНК после того, как Охотникова в Instagram назвала осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза «меценатом, известным предпринимателем и потомственным фермером» и отметила, что «от его действий не пострадал ни один человек».

В начале ноября следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.