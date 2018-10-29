Глава ОНК Амурской области назвала Цеповяза меценатом и фермером

Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Амурской области Наталья Охотникова сообщила, что член банды «цапков» Вячеслав Цеповяз, осужденный по делу о массовом убийстве на Кубани, на самом деле никого не убивал.

«На фото Цеповяз Вячеслав Андреевич – известный предприниматель, легитимный депутат, меценат, потомственный фермер», – написала Охотникова в Instagram.

По ее словам, Цеповяз «даже не обвинялся» в убийстве 12 человек в станице Кущевской. «Непосредственно от его действий не пострадал ни один человек, жертв нет. Эти неопровержимые факты исходят из анализа обвинительного заключения, приговора и определения суда. Так вот, я в общем-то хотела пока донести информацию, что данный человек не убийца и массовая информация СМИ – гнусная ложь», – заключила глава областной ОНК.

Пост Охотниковой подвергся резкой критике со стороны подписчиков, после чего она удалила публикацию, однако выдержки из нее опубликовала местная пресса, в частности «Амурская служба новостей» и газета «Амурская правда».

В комментарии «Амурской правде» Охотникова, ссылаясь на адвоката Цеповяза, заявила, что Цеповязу сначала инкриминировали одни деяния, а потом «его дело объединили с общим уголовным делом банды «цапковские».

На прошлой неделе следователи возбудили уголовное дело в отношении сотрудников амурской ИК-3 в связи с появлением фотографий, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Сам он заявлял через адвокатов, что скандальные фото были сфабрикованы.