Опубликовано новое видео хорошей жизни Цеповяза в камере

В интернете опубликовано видео из тюремной камеры осужденного по делу о массовом убийстве Вячеслава Цеповяза; на кадрах он находится в комнате с мягкими диванами и креслами, телевизором и набором посуды для застолья.

Цеповяз на камеру рассказывал о сделанном в «хате» ремонте. «Это вот ремонтик такой отделали, чтобы дышалось легче», – говорит он на видео, опубликованном на YouTube.

Главарь банды Цапков машет в камеру, держа в руке мобильный телефон, заряжающийся от розетки. Отметим, что это устройство связи, согласно установленным правилам, должно быть недоступно заключенным.

В начале ноября в Амурской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников ИК-3 после публикаций фото, на которых Цеповяз ест икру, крабов и держит мобильный телефон. Заместитель начальника исправительной колонии №3 в Амурской области объяснил деликатесы в меню Цеповяза географическим положением ИК.

В Кремле ситуацию с «красивой жизнью» Цеповяза в колонии назвали вопиющей и отвратительной.