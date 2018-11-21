Медведев разъяснил, что означает дедолларизация

Глава российского правительства Дмитрий Медведев в интервью российским каналам заявил, что дедолларизация не означает отказ от доллара, и никакого запрета на хождение доллара в России не будет.

«Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара – конечно, в установленных законом рамках – в нашей стране не будет. Люди смогут свободно помещать деньги в доллары и свободно продавать доллары, менять их на рубли и другую валюту. Таких идей ни у кого никогда не было, они абсурдны и противоречат экономическим правилам», – сказал он, передает ТАСС.

При этом Медведев подчеркнул, что России необходимо заниматься дедолларизацией, «просто потому что мы должны ориентироваться на свою валюту». «Нам выгоднее платить в рублях, нам выгоднее устанавливать отношения с другими странами в рублях», – сказал премьер-министр, подчеркнув, что правительство продолжит курс на дедолларизацию.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в настоящее время доллар стремительно теряет авторитет даже у российского бизнеса, и виной тому стали сами Соединенные Штаты.

В Кремле в октябре говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

В сентябре президент Владимир Путин заявлял, что Россия и Китай будут поэтапно переходить на расчеты в нацвалютах.