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    Как Россия делает бессильной финансовую разведку США
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    Путин призвал не расслабляться в проведении СВО
    Путин заявил о наступлении ВС России по всей линии фронта
    ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордного значения
    Мнения
    Андрей Перла Андрей Перла Враг народа – это не метафора

    Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

    7 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские умеют бить британцев

    Балаклавской битве 170 лет. У британцев от того боя с русскими под Севастополем остались и головной убор балаклава, и кардиган, и фильмы, и стихи, а у нас – практически ничего, кроме пары абзацев в исторических книгах. Почему так получилось?

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    13 комментариев
    25 октября 2024, 15:14 • Новости дня

    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России

    Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин включил полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности, глава государства подписал соответствующий указ.

    Документ вносит изменения в список членов Совбеза, Жога включен в качестве полноправного участника, передает ТАСС.

    Предшественник Жоги, Владимир Якушев, был исключен из числа членов совета 30 сентября после завершения своей работы на посту полпреда и перехода на должность сенатора.

    В сентябре Владимир Путин включил в состав Совета безопасности России помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера России Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    25 октября 2024, 10:35 • Новости дня
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о войсках КНДР
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в программе «60 минут» прокомментировал «взрывную» реакцию США на заявления о якобы присутствующих в России военных из КНДР, выразив надежду, чтобы «осколки» этой реакции «там и осели».

    «Я не знаю, какой там «взрыв». Главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все осело от этого «взрыва», – заявил президент, отвечая на реплику ведущей Ольги Скабеевой о том, что в Вашингтоне была «взрывная» реакция на его заявления, передает ТАСС.

    Ранее Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС прокомментировал сообщения о переброске военных из КНДР в Россию, назвав спутниковые снимки «серьезной вещью».

    Путин напомнил, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР, включающий статью о взаимной военной помощи, был ратифицирован, подчеркнув, что дальнейшие действия – дело России.

    Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве России и КНДР, предусматривающий военную помощь в случае нападения на одну из сторон.

    В МИД России указали, что договор с КНДР является открытым и не содержит скрытых приложений.

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    25 октября 2024, 02:09 • Новости дня
    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков

    В Коркино два человека получили ранения во время беспорядков из-за убийства таксистки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино двое человек получили легкие ранения во время беспорядков после убийства женщины-таксиста, в городе дежурят усиленные наряды полиции.

    В городе Коркино Челябинской области произошли беспорядки после убийства женщины-таксиста, передает ТАСС. В ходе волнений двое человек получили легкие ранения, им была оказана необходимая медицинская помощь. На улицах города и на въездах дежурят порядка 10 автомобилей полиции.

    Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер прибыл в Коркино для координации действий правоохранительных органов. Подозреваемый в убийстве, 17-летний житель города, задержан. По данным следствия, между ним и 40-летней женщиной произошел конфликт, в ходе которого она получила не менее четырех колото-резаных ранений в грудную клетку.

    Следственные органы начали расследование по статье 105 УК РФ (убийство). Прокуратура контролирует ход расследования, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемого. Полиция проверяет на причастность к убийству еще одного человека. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Коркино Челябинской области полиция задержала порядка 50 человек из числа местных жителей после начала протестов. Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе и беспорядки, глава региона Алексей Текслер был проинформирован о случившемся.

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    24 октября 2024, 23:51 • Новости дня
    Полиция задержала в Коркино более 50 участников беспорядков

    Tекст: Денис Тельманов

    В Коркино задержаны более 50 человек, включая участников протестов и цыган, пытавшихся покинуть город.

    В Коркино Челябинской области полиция задержала более 50 человек после начала массовых протестов, сообщает «Газета.RU». В числе задержанных оказались как участники протестов, так и представители цыганской общины. Некоторые из них пытались покинуть город после начала беспорядков.

    Отмечается, что столкновения прекратились. В городе увеличено количество сотрудников силовых структур. Полиция оттеснила протестующих от домов цыганской общины, дороги в районе взяты под усиленное патрулирование.

    Причиной народного схода, который привел к протестам, стало убийство женщины-водителя такси. В смерит 40-летней жительницы Коркино Елены Сарафановой подозревают двух представителей цыганской диаспоры. Это 17- и 19-летние жители дома, где проживает цыганская община.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство местной таксистки. Полиция обнаружила тело 40-летней женщины с ножевыми ранениями. Последними пассажирами таксистки оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

    В администрации Челябинской области сообщили, что губернатор Алексей Текслер проинформирован об общественных волнениях в Коркино. На месте работают сотрудники Главного управления МВД по региону и спецназ Росгвардии.

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    24 октября 2024, 21:42 • Новости дня
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    Неизвестные обстреляли колонну Росгвардии в пригороде Грозного
    @ Саид Царнаев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В пригороде Грозного неизвестные атаковали колонну Росгвардии, в результате чего один военнослужащий погиб, еще одного госпитализировали, сообщили в пресс-службе ведомства.

    По информации Росгвардии, в результате обстрела один из военнослужащих скончался, второй получил ранение и был доставлен в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь, передает ТАСС. Нападавших разыскивают.

    Ранее Новочеркасский гарнизонный суд приговорил жителя Чувашии Артема Артемьева, проходившего службу по контракту в Новочеркасске, к 7,5 годам колонии за нанесение ножевых ранений начальнику.

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    25 октября 2024, 11:41 • Новости дня
    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России

    Путин заявил о недопустимости уступок и разменов в конфликте на Украине

    Путин: Любой исход конфликта на Украине должен быть в пользу России
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин заявил на канале «Россия 1» о важности завершения конфликта на Украине с учетом интересов России, отметив недопустимость уступок и разменов.

    «Любой исход должен быть в пользу России, я говорю прямо, без всякого стеснения. И должен исходить из тех реалий, которые складываются на поле боя», – передает ТАСС слова главы государства.

    Он отметил, что Россия не собирается идти на уступки при урегулировании конфликта на Украине, отвергнув возможность «корейского» или «кипрского» сценария.

    «Без всяких сомнений, никаких уступок мы здесь делать не собираемся, никаких разменов не будет», – подчеркнул Путин.

    При этом президент выразил готовность России к поиску разумных компромиссов в вопросе урегулирования.

    «Мы готовы искать компромиссы, мы готовы идти на эти компромиссы разумные», – заключи он.

    Ранее президент отметил, что российские вооруженные силы ведут наступательные операции на всей линии боевого соприкосновения, включая стабильное Херсонское направление.

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    25 октября 2024, 10:15 • Новости дня
    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области

    Путин заявил о потере управления ВСУ над окруженными войсками в Курской области

    Путин: ВСУ потеряли управление над окруженными войсками в Курской области
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ потеряли стабильное управление над своими окруженными подразделениями в Курской области, заявил президент России Владимир Путин в программе «60 минут» на канале «Россия 1».

    «В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что ВСУ за месяц потеряли на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих.

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    25 октября 2024, 08:50 • Новости дня
    Россияне подверглись нападению в отеле Антальи

    Tекст: Александра Юдина

    В Анталье полиция расследует инцидент, при котором россияне в отеле Гечек стали жертвами нападения неизвестных. Дипломаты находятся в контакте с пострадавшими.

    По данным генконсульства России, полиция Антальи начала расследование инцидента, произошедшего 22 октября в одном из отелей городка Гечек, передает ТАСС.

    Известно, что российские граждане стали жертвами нападения группы неизвестных лиц. В результате драки пострадавших доставили в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.

    Российское генконсульство заявило, что находится в контакте с потерпевшими и турецкими властями. Дипломаты продолжают отслеживать соблюдение прав российских граждан местными правоохранительными органами и готовы оказать необходимую поддержку.

    Ранее сообщалось о нападении на российских туристов в отеле Rixos Premium Gоcek. Российские граждане заявляют, что «они подверглись нападению со стороны группы неизвестных лиц».


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    24 октября 2024, 21:55 • Новости дня
    Губернатор Челябинской области проинформирован о волнениях в Коркино из-за убийства таксистки

    Tекст: Валерия Городецкая

    Убийство женщины-таксиста вызвало волнения в городе Коркино Челябинской области, глава региона Алексей Текслер проинформирован о случившемся, сообщили в облправительстве.

    По указанию губернатора в Коркино направлены его заместители Алексей Фартыгин и Роман Воллерт для координации действий органов государственной власти и местного самоуправления, передает ТАСС. На месте происшествия работают сотрудники Главного управления МВД по региону и подразделения сил специального назначения Росгвардии, добавили в правительстве.

    В сообщении правительства Челябинской области отмечается, что правоохранительным органам оказывается максимальная помощь.

    В ночь на 24 октября челябинский городок Коркино ужаснуло убийство местной таксистки. Тело 40-летней женщины нашли с ножевыми ранениями, последними ее пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора, сообщает URA.ru. Силовики оперативно задержали подозреваемых.

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    25 октября 2024, 12:10 • Новости дня
    ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину достиг 78,5%

    Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину достиг 78,5% за период с 14 по 20 октября, за неделю он вырос на 1,4%, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    На вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,5% респондентов, что на 1,4% больше по сравнению с предыдущей неделей, говорится в исследовании, опубликованном на сайте ВЦИОМ.

    Рейтинг одобрения деятельности президента России составил 75,8%, что на 1,4% выше по сравнению с предыдущей неделей.

    Положительная оценка работы премьер-министра Михаила Мишустина достигла 53,5%, рост за неделю составил 0,7%. Положительно деятельность правительства в целом оценивают 50,9% опрошенных, что также на 1,4% выше предыдущих показателей.

    Уровень доверия к Михаилу Мишустину повысился до 61,5% (+0,6%), при этом уровень доверия лидеру КПРФ Геннадию Зюганову составил 31,3%, за неделю он снизился на 0,1%.

    Лидер «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергей Миронов получил поддержку 26,6% респондентов, потеряв 0,3% по сравнению с предыдущей неделей. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и Алексей Нечаев (лидер «Новых людей») улучшили свои позиции, получив 21,6% (+3,5%) и 8,9% (+0,9%) соответственно.

    На фоне этого уровень поддержки партии «Единая Россия» немного снизился, составив 35,6% (-0,6 % за неделю). В то же время ЛДПР улучшила свои позиции, достигнув 10,6% (+0,8 %), КПРФ – 10,0% (+0,5%), а партия «Новые люди» сохранила стабильность на уровне 7,1% (+0,1%). «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» также зафиксировала рост поддержки до 4,3% (+0,7%).

    Всего в опросе участвовало 1,6 тыс. респондентов от 18 лет, метод опроса - телефонное интервью. Предельная погрешность для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 1%.

    Ранее опрос, проведенный фондом «Общественное мнение» (ФОМ) с 4 по 6 октября, показал, что уровень доверия к президенту России Владимиру Путину среди россиян достиг 78%. При этом 79% респондентов положительно оценивали его деятельность.

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    25 октября 2024, 07:45 • Новости дня
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    В регионах России начали появляться новые пятитысячные банкноты с символикой Урала
    @ Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

    Tекст: Александра Юдина

    В Алтайском и Пермском краях началась эмиссия новых пятитысячных банкнот, оформленных символами Уральского федерального округа, рассказали в местных отделениях Банка России.

    Отмечается, что в Алтайском и Пермском краях запущены в обращение новые банкноты номиналом пять тысяч рублей, передает РИА «Новости».

    В отделении Барнаула Банка России сообщили, что обновленные банкноты поступили в регион и будут постепенно заменять старые.

    «Количество озвучить не можем, но будет происходить постепенное обновление старых банкнот новыми. Это не быстрый процесс», – отметила эксперт Юлия Лужнова.

    На новых банкнотах изображены достопримечательности Екатеринбурга и Уральского федерального округа: стела «Европа – Азия» и памятник «Сказ об Урале».

    В Пермском крае представители Банка России заявили, что массовая эмиссия новых банкнот ожидается с ноября-декабря, после проведения технических мероприятий по подготовке банкоматов.

    Лужнова добавила, что обновленные банкноты имеют усиленный защитный комплекс. Она подчеркнула, что старые банкноты образца 1997 года останутся законным средством платежа и будут постепенно вытесняться из оборота.

    «Это привычные нам деньги будут, только с обновленным дизайном», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Банк России представил обновленный дизайн купюры в 1 тыс. рублей, на которой теперь изображены достопримечательности Нижнего Новгорода, такие как Дмитриевская башня и Чкаловская лестница.

    Коментарии (2)
    25 октября 2024, 13:39 • Новости дня
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    ЦБ повысил ключевую ставку до рекордных 21%
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Банк России объявил об ожидаемом повышении ключевой ставки с 19% до 21%, что стало рекордным значением.

    «Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 базисных пунктов – до 21,00% годовых», – передает РИА «Новости» сообщение регулятора.

    В заявлении ЦБ отмечается, что инфляция в сентябре составила 9,8% в годовом пересчете, что выше августовских 7,5%. Базовая инфляция также увеличилась с 7,7% в августе до 9,1% в сентябре.

    Регулятор указал на необходимость ужесточения денежно-кредитной политики для достижения цели по инфляции в 4% к 2026 году.

    Эксперты ожидали повышение ставки, но расходились в оценке ее уровня: 20% или 21%. Большинство аналитиков считают, что цикл снижения ставки может начаться летом 2025 года.

    Также отмечается, что рост внутреннего спроса опережает предложения товаров и услуг, что вместе с увеличением бюджетных расходов и дефицита бюджета оказывает проинфляционные эффекты.

    Так, в октябре инфляционные ожидания достигли максимумов с начала года, подтолкнув регулятора к решительным мерам.

    По мнению экспертов, решение банка направлено на поддержание сберегательных настроений населения и охлаждение розничного кредитования. Рынок труда остается напряженным, а заработные платы продолжают расти быстрее производительности труда.

    На среднесрочном горизонте, как отмечается в заявлении, инфляционные риски остаются высокими. ЦБ учитывает параметры бюджетной политики, которые могут потребовать корректировки денежно-кредитной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Костин заявил, что ключевая ставка Центробанка может вырасти на два процентных пункта – до 21% – в этом году, что станет рекордным уровнем с 2013 года, когда в России появилась ключевая ставка.

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    24 октября 2024, 17:46 • Новости дня
    В Соцфонде назвали сроки начала выплат проиндексированных пенсий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все средства на индексацию пенсий работающим и неработающим пенсионерам с 1 января следующего года предусмотрены в бюджете Социального фонда России, граждане начнут получать выплаты уже в январе, сообщил глава Соцфонда Сергей Чирков.

    Для пенсионеров, чей график выплаты приходится на начало месяца, суммы будут перечислены досрочно в декабре, отметил Чирков, передает РИА «Новости».

    Глава Соцфонда также уточнил, что на индексацию пенсий работающим пенсионерам будет выделено более 106 млрд рублей. «Все средства на индексацию пенсии и работающим, и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 года в бюджете фонда есть. В январе наши граждане получат сумму пенсии с учетом индексации. У нас пенсия платится досрочно тем, у кого график выплаты в начале января, поэтому в декабре уже будут суммы с учетом индексации выплачены», – сказал Чирков на пленарном заседании Госдумы.

    Напомним, выплаты для работающих и неработающих пенсионеров поднимут в 2025 году на уровень инфляции 2024 года. Глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что в следующем году средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 24 тыс. рублей. Кроме того, с 1 ноября пенсии работников угольной промышленности, летных экипажей, а также пенсионеров, достигших 80 лет, будут увеличены благодаря перерасчету и доплатам.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Зеленский запросил энергетического перемирия

      Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    • Саммит БРИКС в Казани: главное

      В Казани проходит саммит БРИКС, принята итоговая декларация, а вопрос с дальнейшим расширением организации разрешен компромиссом. Чего нам ждать от БРИКС? И чего БРИКС ждет от нас?

    • В Грузии готовят крайние меры

      Самый влиятельный и богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили рассказал, как Запад предлагал ему начать войну с Россией и как он планирует вести себя с Западом дальше. Парламентские выборы в ближайшее воскресенье могут закончиться госпереворотом, поэтому грузинская власть тоже поднимает ставки.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Курская область стала ловушкой для ВСУ

      Украинская группировка в две тысячи человек заблокирована в Курской области, и в целом ВСУ потеряли над нею стабильное управление. Российские войска приступили к ликвидации этих подразделений. Так заканчивается авантюра киевского режима по вторжению на российскую территорию

    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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