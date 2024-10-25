Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.7 комментариев
Путин назначил Артема Жогу членом Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин включил полпреда в Уральском федеральном округе Артема Жогу в состав Совета безопасности, глава государства подписал соответствующий указ.
Документ вносит изменения в список членов Совбеза, Жога включен в качестве полноправного участника, передает ТАСС.
Предшественник Жоги, Владимир Якушев, был исключен из числа членов совета 30 сентября после завершения своей работы на посту полпреда и перехода на должность сенатора.
В сентябре Владимир Путин включил в состав Совета безопасности России помощника президента Алексея Дюмина, первого вице-премьера России Дениса Мантурова, начальника Главного управления специальных программ президента (ГУСП) Александра Линца и руководителя ФМБА Веронику Скворцову.