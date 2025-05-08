Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
ПВО уничтожили две бомбы JDAM и ракету «Нептун»
Системы ПВО за сутки уничтожили две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS, управляемую ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил России атаковали объекты инфраструктуры военных аэродромов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 132 районах, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
За прошедшие сутки средствами противовоздушной обороны были уничтожены две управляемые бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, управляемая ракета «Нептун» и 182 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся ущерб личному составу и технике механизированной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад территориальной обороны в районах Богатырь, Новоукраинка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. Потери противника составили до 195 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, пять артиллерийских орудий, боевая машина БМ-21 «Град» и станция радиоэлектронной борьбы.
Группировка войск «Днепр» нанесла удары по формированиям трех механизированных бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах Новоданиловка, Павловка, Каменское Запорожской области, Ильинка Днепропетровской области и Понятовка Херсонской области. Уничтожены до 80 военнослужащих, две бронированные машины, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.
С момента начала специальной военной операции было уничтожено 662 самолета, 283 вертолета, 56 360 беспилотников, 605 зенитных ракетных комплексов, 23 226 танков и других боевых бронированных машин, 1 560 боевых машин реактивных систем залпового огня, 24 596 артиллерийских орудий и минометов, 35 164 единицы специальной военной автомобильной техники.