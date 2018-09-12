Путин заявил о поэтапном переходе на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем

Переходить на расчеты в нацвалютах между Россией и Китаем нужно поэтапно, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума.

«Мы будем действовать поэтапно», – отметил Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время рубль и юань торгуются на Московской бирже, некоторые товары торгуются больше в долларах, особенно это однородные товары углеводородной группы: нефть, газ.

Президент также заявил, что риски при расчетах в нацвалютах есть, но они есть и при расчетах в долларах.

«Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? 20 триллионов государственный долг США, и все это нагрузка на доллар. А что дальше будет, никто не знает, ответа на этот вопрос нет. Поэтому риски везде существуют, их нужно минимизировать. А чтобы минимизировать, нужно диверсифицировать наши расчеты и деятельность», – сказал Путин.