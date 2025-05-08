ВС России до перемирия нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях

Разработан сервис по трудоустройству демобилизованных участников спецоперации

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Сегодня мы обмениваемся лучшими региональными практиками помощи ветеранам СВО и прогнозируем, как их можно распространить на все отделения ассоциации. Также мы создали электронный ресурс для точечной работы с бойцами по поиску вакансий, подходящих именно им. Важно, что это клиентоориентированный инструмент», – рассказал Дмитрий Афанасьев, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО.

По его словам, работа ресурса по трудоустройству ветеранов запущена совместно с Минстроем России, поскольку это ведомство «заинтересовано в рабочих руках и управленческих кадрах в строительной сфере», а затем подобная практика будет распространена на работу с другими министерствами и ведомствами.

Параллельно с этим ассоциация решает и массу других задач: от расширения работ по поиску пропавших без вести до передачи вместе с Росрыболовством изъятых у браконьеров сетей, которые можно использовать для защиты от БПЛА.

При этом один из главных вызовов для государства при организации помощи ветеранам СВО – это подготовка к масштабной демобилизации, добавляет председатель Ассоциации ветеранов СВО Ростовской области.

«Сейчас основная масса ветеранов СВО, находящихся "на гражданке" – это те, кто получил увечья и не могут продолжать службу. А в будущем с фронта вернется множество здоровых мужчин и женщин разных возрастов и профессий, которым мы должны помогать социализироваться и найти работу», – указал он.

«В этой связи региональным властям необходимо работать на опережение. Для этого у нас в Ростовской области налажена связь с Социальным фондом и Управлением государственной службы занятости. Также создаются закрытые каналы связи с госорганами для оперативного и точечного решения проблем ветеранов», – пояснил спикер.

Кроме того, продолжается работа по задействованию бойцов СВО в образовательной деятельности. «Но для этого бойцов необходимо подготовить. Мы ведем переговоры о создании соответствующих центров подготовки с Ростовским государственным экономическим университетом и филиалом РАНХиГС – Южно-Российским институтом управления», – пояснил спикер.

«Также мы обсуждаем эту инициативу с Ростовским государственным университетом путей сообщения. В вузе представлено и среднее специальное, и высшее образование, есть военная кафедра. Там же ветераны СВО смогут устроиться на работу. В их распоряжении будут кампусы для проживания и вся необходимая инфраструктура», – продолжил собеседник.

«Отдельное направление работы – содействие в физической реабилитации. У нас заключен договор с протезно-ортопедическим центром, который помогает поднимать бойцов на ноги. При поддержке благотворителей и регионального правительства мы ставим спортивные протезы и современные коленные модули», – рассказал он.

Напомним, в среду в Москве начались трехдневные всероссийские сборы Ассоциации ветеранов СВО, приуроченные к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества и двухлетию самой ассоциации.

На экспертных и стратегических сессиях более ста делегатов из всех регионов России обмениваются лучшими региональными практиками, обсуждают взаимодействие с грантовыми фондами и создание музеев о героях СВО.

Программа охватывает широкий круг тем: от трудоустройства и социальной адаптации бойцов до патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В первый день прошла презентация проектов «СВОй труд», созданного совместно с Минстроем, и «Братство здесь» по поддержке раненых в госпиталях.

Алексей Романов, Герой России, референт управления президента России по общественным проектам, обращаясь к участникам мероприятия, подчеркнул: «Деятельность ассоциации позволяет прикоснуться к истории страны через призму СВО, давая возможность каждому гражданину понять цели и задачи тех, кто по зову сердца встал на защиту Родины».

Ранее президент России Владимир Путин спрогнозировал рост числа ветеранов СВО во власти, отметив, что программа «Время героев» способствует этому процессу, позволяя бойцам проявить себя в гражданской службе.