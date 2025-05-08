Техномиллиардеры выдвинули своих ребят, кто помоложе и пободрее, в политику, и добились успехов (вплоть до позиции вице-президента США). Традиционные элиты внезапно занервничали. Даже не знаешь, за кого тут болеть – за Макрона или коллективного Питера Тиля. Оба хуже.3 комментария
ВС России до перемирия нанесли поражение ВСУ в Сумской и Харьковской областях
Перед началом перемирия ВС России нанесли удары по позициям украинских формирований в Сумской, Харьковской областях и Донецкой Народной Республике, уничтожив свыше 1 тыс. военнослужащих и большое количество техники, сообщило Министерство обороны России.
Вооруженные силы России до вступления в силу перемирия нанесли удары по скоплениям техники и личного состава ВСУ в районах населенных пунктов Рыжевка, Павловка, Юнаковка, Мирополье, Турья Сумской области и Великий Бурлук Харьковской области, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
По данным ведомства, только в Сумской и Харьковской областях потери ВСУ составили до 215 военнослужащих, уничтожены танки, боевые бронированные машины, артиллерийские орудия и склад боеприпасов.
Группировка «Запад» заняла более выгодные позиции и нанесла удары по двум механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в районах Донецкой Народной Республики и Харьковской области. Потери ВСУ достигли 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер M113 производства США, артиллерия и станции радиоэлектронной борьбы.
Подразделения «Южной» группировки улучшили тактическое положение и нанесли удары по шести механизированным и аэромобильной бригадам ВСУ в Донецкой Народной Республике. Потери украинских формирований составили свыше 290 военнослужащих, уничтожена техника, автомобили, склады боеприпасов.
Группировка «Центр» нанесла поражение тяжелым механизированным и штурмовым бригадам ВСУ. Противник потерял до 510 военнослужащих, бронеавтомобили BATT UMG производства США и «Kirpi» турецкого производства, самоходную артиллерийскую установку «Paladin» производства США и станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении населенного пункта Троицкое в ДНР.