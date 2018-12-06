Полпред президента в СКФО рассказал, как получил позывной «Чекист»

Ветеран спецподразделения «Альфа», ныне полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников рассказал о трагедии в Беслане, освобождении заложников в Буденновске, а также о том, как получил позывной «Чекист».

В интервью ТАСС Матовников рассказал, что в 2000 году был направлен в селение Центорой и прикомандирован к Кадырову-старшему. «С июля 2000-го мы с Ахматом-Хаджи и его семьей жили под одной крышей, ели из общего котла. Главная наша задача заключалась в выстраивании системы безопасности. На Кадырова-старшего постоянно охотились, готовили покушения, устраивали засады. Много было историй. И закладки фугасов, и попытки подрывов, и обстрелы… Мы занимались логистикой, прорабатывали маршруты движения, продумывали отвлекающие маневры с ложными кортежами, прибегали к другим хитростям», – рассказал Матовников.

«Часто ездили вовсе без прикрытия. Садились в неприметную «Ниву» с тонированными стеклами и отправлялись по делам. Впереди – водитель по кличке «Бен-Ладен» и начальник охраны, сзади – мы с Кадыровым-старшим. Так и перемещались с места на место», – добавил он.

«Быстрая езда – тоже ведь не прихоть. Когда последовательно, через 15 метров друг от друга, установлены 152-миллиметровые фугасы, проскочить мимо и уцелеть можно лишь на скорости 170 километров в час и выше. Это знание было достигнуто практическим путем», – рассказал полпред президента.

Он отметил, что «альфовцы» работали в Чечне еще долгие годы, только в 2013 году сняли своих советников.

Матовников рассказал о взрыве, при котором погиб Кадыров-старший. «Фугас был заложен в основание трибуны на этапе реконструкции стадиона в Грозном. Теракт готовили заранее. И явно не дилетанты. Все предусмотрели. Перед митингом 9 мая 2004 года арену проверяли с собаками, но те не учуяли запах взрывчатки сквозь толщу бетона. В момент взрыва рядом с Ахматом-Хаджи находились мои люди. Двоих контузило. Меня в тот день не было в Грозном. Потом приезжал на могилу. И недавно там был…» – вспоминает он.

По его словам, Ахмат-Хаджи Кадыров был скромным в быту человеком и жестким в работе, немногословным в общении. «Больше слушал, чем говорил. Впрочем, Ахмат-Хаджи мог даже не произносить ни слова, в нем сразу чувствовался лидер. Мудрый человек!» – рассказал Матовников.

«В первую кампанию Кадыров объявил газават, посчитав, что Россия пришла в Чечню с захватническими целями. В 1999-м решительно отказал Басаеву, обвинив того в провоцировании новой войны. Для подобного шага требовалось большое мужество. Ахмат-Хаджи был не флюгер, а самобытный, яркий политик», – отметил он.

«Важная деталь: я посчитал необходимым проверить окружение Кадырова-старшего. Списки мы отдали на проверку в ФСБ, после чего я получил позывной «Чекист», – рассказал Матовников.

Он также ответил на вопросы о трагедии в Беслане. «Беслан дал мощный толчок для всех спецподразделений. Мы пересмотрели многие принципы работы, управления в закрытых помещениях, сделали серьезные выводы по тактике ведения операций, технически переоснастились», – рассказал он.

В сентябре 2004 года Матовников руководил в Беслане группой управления. В момент захвата школы он находился в Чечне и первым из «Альфы» прилетел на место трагедии, создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией, военными. «Можно долго рассказывать о Беслане, но факт неоспорим: в результате удалось спасти значительную часть заложников, хотя, конечно, потери среди мирного населения были велики. Когда гибнут дети, это страшно…» – сказал он.

Ветеран спецподразделения «Альфа» также подчеркнул, что операция по освобождению в Буденновске заложников, захваченных бандитами под руководством Шамиля Басаева в 1995 году, не может считаться провальной, так как действия специальных сил помогли добиться уступок от террористов. «Знаю, многие считают операцию провальной, но я так не думаю. Изначально бандиты не шли ни на какие уступки, вели себя нагло, но после наших решительных действий согласились на предложенные условия. Басаев выпустил всех заложников – сначала рожениц и детей, потом остальных», – сказал он.

Как отметил Матовников, буденновские события летом 1995 года стали серьезным испытанием для силовиков, противостоянием настоящему врагу. «Боевики хорошо укрепились в больнице, действовали строго по военной науке: оборудовали огневые точки, заминировали помещения СВУ – самодельными взрывными устройствами, расставили по палатам канистры с бензином, поделили территорию на простреливаемые сектора, использовали больных и беременных в качестве живого щита», – вспоминает Матовников.

По его словам, одним из вариантов освобождения заложников был штурм больницы, однако он сорвался по независящим от «Альфы» причинам. «Планировалась внезапная атака в пять часов утра, но у Басаева стояла захваченная машина «Скорой помощи», он слушал радиоволну, на которой и прозвучала команда всем медицинским бригадам быть наготове. Бандиты смекнули, что к чему. Застать их врасплох не удалось, наоборот – они ждали нас», – рассказал Матовников, добавив, что Буденновск стал одной из самых сложных его операций.

В июне 1995 года группа террористов численностью около 200 человек, под руководством Шамиля Басаева, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу и удерживали несколько суток. В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году.