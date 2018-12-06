Полпред президента в СКФО рассказал, как получил позывной «Чекист»

Взгляд
6 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
Разделы

Замечены признаки наступления нового мирового кризиса

Американской экономике предсказали новый крахФото: John Gress/Reuters
Экономический рост в США заканчивается, и более того – замечены признаки надвигающейся рецессии. Которая, как предполагают аналитики, вполне способна перерасти в очередной всемирный экономический кризис. Когда именно он наступит и как он скажется на ценах на нефть, а значит, и на России? Подробности...
Перейти а раздел…

В чем секрет успехов Путина во внешней политике

Владимир Путин на заседании Русского географического обществаФото: Руслан Шамуков
Своими успехами Россия обязана тому, что Владимир Путин хорошо знает географию. По крайней мере, так считает один из французских ученых. Традиционно мастерами геополитики считаются англосаксы, которым теперь, получается, отказывают в превосходстве. Каким же образом Путин переиграл англосаксов на их поле? Подробности...
Перейти а раздел…

Волонтеры стали «надегой» России

Президент отметил заслуги создателя проекта «Здоровое село» Антона КоротченкоФото: Михаил Климентьев/ТАСС
Помощь пациентам хосписов, забота об инвалидах, сохранение природы и открытие нашей страны для гостей со всего мира – все это нужно не только непосредственным адресатам помощи, но и всему обществу. С таким напутствием к участникам завершившегося в Москве Международного форума волонтеров обратился Владимир Путин. Кто из многомиллионной армии «добровольцев» в среду удостоился звания лучших из лучших?  Подробности...
Перейти а раздел…

Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

Торговые отношения Китая и США сказываются на экономике всей планетыФото: Miguel Candela/ZUMA/Global Look Press
«Китай и США заглянули в пропасть» и решили не рисковать. Такими словами аналитики оценивают результат переговоров Трампа и Си Цзиньпина по поводу торговых противоречий между двумя странами. Почему Китай в итоге пошел на уступки и по какой причине, как говорят эксперты, равновесие в мировой экономике «может рухнуть в любой момент»? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Ультиматум Вашингтона Кремлю не сработал

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Можно только догадываться, какая нужда и выверты политико-бюрократического аппарата заставили Запад выступить с заявлением «НАТО дает России последний шанс», чтобы получить в ответ завуалированную насмешку Москвы «а то что?». Подробности...

Почему в Киеве не любят парижский «Антимайдан»

Андрей Манчук, политолог
Год назад на Крещатике публично избили участников профсоюзного пикета против повышения цен на проезд, причем это было сделано по прямому призыву со сцены Евромайдана. Разумеется, в Париже все по-другому. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Патриарх Алексий II стал благословением для русского народа

Егор Холмогоров, Публицист
Если для кого в России 1990-е годы и впрямь были «святыми девяностыми», то это, конечно, для православных. Все были охвачены энтузиазмом возрождения, увлечены возвращением церквей, открытием приходских школ, формированием общин. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария
    Перейти а раздел…

    Чем обернулось военное положение на Украине

    Обсуждение: 6 комментариев

    Самые секретные подлодки России

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 19 комментариев
      Перейти а раздел…

      «Яндекс» представил новый телефон

      Компания «Яндекс» презентовала собственный смартфон с 5,65-дюймовым экраном с разрешением 2160 × 1080 точек. В гаджет встроен восьмиядерный процессор Qualcomm, 630,4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт встроенной памяти. Продажи телефона начнутся 6 декабря
      Подробности...

      В Лос-Анджелесе открылся ежегодный автосалон

      Один из самых престижных в мире автосалонов открылся в Лос-Анджелесе. Ставка в этом году, похоже, сделана на новые электрокары. Так, на автосалоне представлен первый электрокар компании Infinity. Компания утверждает, что модель станет самой совершенной в истории марки
      Подробности...

      Четвертый дивизион С-400 заступил на дежурство в Крыму

      Четвертый дивизион новейших зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на севере Крыма в 20 километрах от границы с Украиной. Три предыдущих дивизиона ранее уже заступили на боевое дежурство под Феодосией, Севастополем и Евпаторией
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?
        • Да

        • Нет

        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Минобороны уничижительно прокомментировало проход эсминца США у российской базы
          Командование ВС США захотело отправить корабли в Черное мореШаманов ответил на обвинения США в секретных испытанияхПорошенко заявил о наращивании группировок украинских войск на границеВ Финляндии оценили российский военный потенциал в Крыму
          Стало известно, почему московский старшеклассник принес в школу ножВ США сравнили Ка-52 и американский «Апач»Киселев решил поддержать хайп рэп-фестивалем на нудистском пляжеРоспотребнадзор назвал причину большинства смертей
          США попытались бросить вызов «чрезмерным претензиям» России в Японском мореОдин из главных покупателей российской пшеницы отказался платитьНурмагомедов дал жестокий совет женщинамНазван главный цвет 2019 года

          Главная тема


          Торговая война привела США и Китай на край финансовой пропасти

          провокационные действия


          В России пообещали ответ на возможную отправку кораблей США в Черное море

          позиция Токио


          Япония сказала, какой мирный договор хочет заключить с Россией

          «Ужасы нашего городка»


          Прилепин показал бурную реакцию украинских СМИ на свою новую должность

          Видео

          «остудить пыл»


          Адмирал оценил заявления о готовности НАТО «противостоять России в Крыму и Калининграде»

          «ясно дали понять»


          США по-новому объяснили решение выйти из ракетного договора

          новые правила


          Сбербанк заблокировал перевод средств на кредитные карты по номеру телефона

          избирательная кампания


          Как Тимошенко удалось стать лидером предвыборной гонки на Украине

          объявили об успехе


          Украине помогают создать ракету, способную угрожать России

          Дипломатический миф


          Дмитрий Дробницкий: Как Джордж Буш-младший перехитрил Михаила Горбачева

          Бывший СССР


          Геворг Мирзаян: Выборы в Грузии выиграла Москва

          «переименовать КПРФ»


          Максим Ваганов: Ленин и Плеханов – да, Сталин и Берия – нет

          на ваш взгляд


          Администрация одной из российских школ выгнала из класса девочку за ее перекрашенные в синий цвет волосы. Вы поддерживаете это решение?

          Полпред президента в СКФО рассказал, как получил позывной «Чекист»

          6 декабря 2018, 11:09

          Текст: Ольга Никитина

          Версия для печати

          Ветеран спецподразделения «Альфа», ныне полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников рассказал о трагедии в Беслане, освобождении заложников в Буденновске, а также о том, как получил позывной «Чекист».

          В интервью ТАСС Матовников рассказал, что в 2000 году был направлен в селение Центорой и прикомандирован к Кадырову-старшему. «С июля 2000-го мы с Ахматом-Хаджи и его семьей жили под одной крышей, ели из общего котла. Главная наша задача заключалась в выстраивании системы безопасности. На Кадырова-старшего постоянно охотились, готовили покушения, устраивали засады. Много было историй. И закладки фугасов, и попытки подрывов, и обстрелы… Мы занимались логистикой, прорабатывали маршруты движения, продумывали отвлекающие маневры с ложными кортежами, прибегали к другим хитростям», – рассказал Матовников.

          «Часто ездили вовсе без прикрытия. Садились в неприметную «Ниву» с тонированными стеклами и отправлялись по делам. Впереди – водитель по кличке «Бен-Ладен» и начальник охраны, сзади – мы с Кадыровым-старшим. Так и перемещались с места на место», – добавил он.

          «Быстрая езда – тоже ведь не прихоть. Когда последовательно, через 15 метров друг от друга, установлены 152-миллиметровые фугасы, проскочить мимо и уцелеть можно лишь на скорости 170 километров в час и выше. Это знание было достигнуто практическим путем», – рассказал полпред президента.

          Он отметил, что «альфовцы» работали в Чечне еще долгие годы, только в 2013 году сняли своих советников.

          Матовников рассказал о взрыве, при котором погиб Кадыров-старший. «Фугас был заложен в основание трибуны на этапе реконструкции стадиона в Грозном. Теракт готовили заранее. И явно не дилетанты. Все предусмотрели. Перед митингом 9 мая 2004 года арену проверяли с собаками, но те не учуяли запах взрывчатки сквозь толщу бетона. В момент взрыва рядом с Ахматом-Хаджи находились мои люди. Двоих контузило. Меня в тот день не было в Грозном. Потом приезжал на могилу. И недавно там был…» – вспоминает он.

          По его словам, Ахмат-Хаджи Кадыров был скромным в быту человеком и жестким в работе, немногословным в общении. «Больше слушал, чем говорил. Впрочем, Ахмат-Хаджи мог даже не произносить ни слова, в нем сразу чувствовался лидер. Мудрый человек!» – рассказал Матовников.

          «В первую кампанию Кадыров объявил газават, посчитав, что Россия пришла в Чечню с захватническими целями. В 1999-м решительно отказал Басаеву, обвинив того в провоцировании новой войны. Для подобного шага требовалось большое мужество. Ахмат-Хаджи был не флюгер, а самобытный, яркий политик», – отметил он.

          «Важная деталь: я посчитал необходимым проверить окружение Кадырова-старшего. Списки мы отдали на проверку в ФСБ, после чего я получил позывной «Чекист», – рассказал Матовников.

          Он также ответил на вопросы о трагедии в Беслане. «Беслан дал мощный толчок для всех спецподразделений. Мы пересмотрели многие принципы работы, управления в закрытых помещениях, сделали серьезные выводы по тактике ведения операций, технически переоснастились», – рассказал он.

          В сентябре 2004 года Матовников руководил в Беслане группой управления. В момент захвата школы он находился в Чечне и первым из «Альфы» прилетел на место трагедии, создавал оперативный штаб, налаживал взаимодействие с местной властью, милицией, военными. «Можно долго рассказывать о Беслане, но факт неоспорим: в результате удалось спасти значительную часть заложников, хотя, конечно, потери среди мирного населения были велики. Когда гибнут дети, это страшно…» – сказал он.

          Ветеран спецподразделения «Альфа» также подчеркнул, что операция по освобождению в Буденновске заложников, захваченных бандитами под руководством Шамиля Басаева в 1995 году, не может считаться провальной, так как действия специальных сил помогли добиться уступок от террористов. «Знаю, многие считают операцию провальной, но я так не думаю. Изначально бандиты не шли ни на какие уступки, вели себя нагло, но после наших решительных действий согласились на предложенные условия. Басаев выпустил всех заложников – сначала рожениц и детей, потом остальных», – сказал он.

          Как отметил Матовников, буденновские события летом 1995 года стали серьезным испытанием для силовиков, противостоянием настоящему врагу. «Боевики хорошо укрепились в больнице, действовали строго по военной науке: оборудовали огневые точки, заминировали помещения СВУ – самодельными взрывными устройствами, расставили по палатам канистры с бензином, поделили территорию на простреливаемые сектора, использовали больных и беременных в качестве живого щита», – вспоминает Матовников.

          По его словам, одним из вариантов освобождения заложников был штурм больницы, однако он сорвался по независящим от «Альфы» причинам. «Планировалась внезапная атака в пять часов утра, но у Басаева стояла захваченная машина «Скорой помощи», он слушал радиоволну, на которой и прозвучала команда всем медицинским бригадам быть наготове. Бандиты смекнули, что к чему. Застать их врасплох не удалось, наоборот – они ждали нас», – рассказал Матовников, добавив, что Буденновск стал одной из самых сложных его операций.

          В июне 1995 года группа террористов численностью около 200 человек, под руководством Шамиля Басаева, захватила в заложники более 1600 жителей Буденновска, которых согнали в местную больницу и удерживали несколько суток. В результате теракта погибли 129 человек, 415 были ранены. Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............