В Баку прокомментировали сообщения о срыве покупки российского БРК «Бал-Э»

Азербайджан не вел переговоры с Россией о приобретении берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э», сообщили в пресс-службе минобороны страны.

В сообщении указывается, что азербайджанской стороной «не велись переговоры по приобретению ракетного комплекса «Бал-Э», таких намерений не было», передает ТАСС.

Отмечается также, что «с целью обеспечения безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря используются передовые оборонные системы и ракетные комплексы различных стран».

Ранее газета «Коммерсант» опубликовала материал, в котором говорилось, что Россия решила не продавать Азербайджану береговой ракетный комплекс (БРК) «Бал-Э», признав это нецелесообразным из-за рисков, которые он может представлять для кораблей Каспийской флотилии, находящихся в российских территориальных водах.

«Бал-Э» является экспортным вариантом берегового ракетного комплекса «Бал», принятого на вооружение в России в 2008 году.

В его состав входят самоходные командные пункты управления и связи, самоходные пусковые установки с противокорабельными ракетами типа Х-35Э, транспортно-перегрузочные машины.

Комплекс предназначен для контроля территориальных вод, защиты баз, объектов инфраструктуры побережья и морских коммуникаций. Дальность поражения – до 120 км, суммарный боекомплект комплекса – до 64 ракет.

Отметим, что в 2015 году «Бал-Э» заинтересовал делегацию ВМС Саудовской Аравии, но о начале переговоров не сообщалось.