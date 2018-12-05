Первая ступень Falcon 9 не смогла приземлиться на космодроме

Американская компания SpaceX не смогла осуществить управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 на площадку на мысе Канаверал во Флориде после старта с космическим кораблем Dragon с грузом для МКС.

По словам главы SpaceX Илона Маска, первая ступень Falcon 9, которая должна была приземлиться на посадочной площадке близ космодрома на мысе Канаверал, после отказа одного из элементов якобы «приводнилась в океане», передает ТАСС.

Маск утверждает, что ступень «по-видимому, не повреждена и передает данные».

Старт ракеты-носителя Falcon 9 с космическим кораблем Dragon с грузом для экипажа Международной космической станции состоялся в 21.16 мск с мыса Канаверал.

Планируется, что Dragon, который уже в 16-й раз отправляется с грузом к МКС, доставит на орбитальную станцию более 2,5 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов.

Напомним, в начале октября SpaceX впервые объявила об успешной посадке первой ступени Falcon 9 на космодром. Ранее SpaceX утверждала, что первая ступень ракеты Falcon 9 якобы приводняется на платформу в Атлантике.