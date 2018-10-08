SpaceX впервые посадила ступень ракеты Falcon 9 на космодром

Возвращаемая первая ступень американской ракеты Falcon 9 впервые совершила посадку на космодроме в Калифорнии, сообщает компания SpaceX.

Ступень приземлилась на платформу не в океане, а на калифорнийском космодроме на базе ВВС США Ванденберг, передает РИА «Новости».

Людей, которые живут недалеко от базы, заранее предупредили, что они «могут услышать один или несколько хлопков», передает ТАСС.

SpaceX также объявила об успешном выводе в космос аргентинского спутника SAOCOM-1A. Пуск состоялся в 22.21 по времени восточного побережья США (понедельник, 05.21 мск).

SAOCOM-1A принадлежит Аргентинскому космическому агентству и предназначается для радиолокационного наблюдения за Землей.