«Граждане СССР» на Камчатке отказались платить за электроэнергию

Жители Камчатки начали массово направлять в «Камчатскэнерго» письма, в которых называют себя «гражданами СССР» и отказываются платить за электроэнергию, сообщила советник гендиректора компании Елена Симаева.

Несколько месяцев назад «Профсоюз «Союза ССР» распространил в ряде населенных пунктах агитационные листовки о том, что жизнеобеспечивающие ресурсы должны быть бесплатными, а их отключение является уголовным преступлением. Как сообщает агентство «Камчатка-Информ», «граждане СССР» утверждают, что руководствуются законами Советского Союза, поэтому «власть принадлежит народу, а он против того, чтобы ему подбрасывали квитанции со счетами».

Как отмечает Симаева, еще одна организация, из которой приходят письма, называет себя «Профсоюзом рожденных в СССР». Ее представители присылают различные документы, в том числе копии свидетельств и удостоверений.

«Мы не считаем, сколько уже писем поступило, но их довольно много. Кроме того, они пишут в «Водоканал», в управляющие компании, в Фонд капитального ремонта», – заявила Симаева.

«Камчатскэнерго», в свою очередь, отвечает на все обращения и призывает не доверять таким организациям и оплачивать счета вовремя, иначе долги приведут к пени и отключениям.

Как сообщил РИА «Новости» представитель регионального управления МВД, в полиции материалов проверки по членам этих организаций нет, и никто к ним по этому поводу не обращался.