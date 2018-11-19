Янукович собрался покинуть Россию

После травмы ноги бывшему президенту Украины может потребоваться лечение в Израиле, сообщил его адвокат Александр Горошинский.

Он сказал, что приехал в Москву в связи с запланированным заседанием Оболонского районного суда Киева по делу «о госизмене» Януковича, пишет «Интерфакс».

Горошинский встретился с хирургом из Израиля Эялем Аттиасом, который сообщил, что полученная Януковичем 17 ноября травма ноги является «очень серьезной» и требуются дополнительные обследования с целью принятия решения о хирургическом вмешательстве.

«По результатам встречи господин Аттиас, по согласованию с Виктором Януковичем, передал мне экспертные заключения. Сразу скажу, что не могу раскрывать деталей диагноза и названия клиники. Переданные мне доктором Аттиасом документы незамедлительно подам в Оболонский суд после моего возвращения», – сказал Горошинский.

Напомним, 19 ноября суд перенес заседание «о госизмене» Януковича на 5 декабря в связи с полученной им травмой ноги. Также суд предоставил возможность выступить с последним словом лежа.