Украинский суд разрешил Януковичу произнести последнее слово лежа

Оболонский районный суд Киева перенес рассмотрение дела по обвинению в госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича и дал ему возможность выступить с последним словом.

«Для обеспечения права на защиту Виктора Федоровича Януковича суд объявляет перерыв в судебном заседании до 9.00 5 декабря», – заявил судья Владислав Девятко, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские телеканалы.

Суд разрешил Януковичу сказать последнее слово, сидя или лежа, с больничной койки и «не будет это считать неуважением».

Ранее суд давал возможность Януковичу дать показания и выступить с последним словом, однако экс-лидер Украины был госпитализирован, потому не мог выступить, сообщал его адвокат Александр Горошинский.

Также адвокат заявил ходатайство о допросе бывшего министра энергетики и угольной промышленности страны Эдуарда Ставицкого. Горошинсий сказал, что экс-руководитель ведомства обладает важной информацией о попытках заместителей генпрокурора Украины получить ложные показания для фальсификации уголовного дела.

Суд отказал Горошинскому, добавив, что допрос свидетелей окончен и может возобновиться после последнего слова Януковича.