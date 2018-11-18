Госпитализация помешала Януковичу выступить с последним словом по делу о госизмене

Бывший президент Украины Виткор Янукович 19 ноября не сможет выступить в суде в Киеве с последним словом, это связано с его госпитализацией, сообщил адвокат бывшего украинского лидера Александр Горошинский.

«Человек не может участвовать в суде, так как госпитализирован, поэтому мы будем ставить вопрос о переносе его выступления с последним словом», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что пока не прошел в России регистрацию в качестве адвоката. По его словам, это необходимо для организации выступления Януковича в соответствии с процедурой международно-правовой помощи.

По словам Горошинского, есть несколько других вопросов, которые нужно прояснить в суде до выступления Януковича. Среди этих вопросов он назвал ходатайство защиты о допросе еще одного свидетеля, который располагает важными сведениями об этом деле.

«Нами заявлено ходатайство о допросе Эдуарда Ставицкого (бывшего министра энергетики и угольной промышленности Украины), у него есть важная информация о попытках заместителей генерального прокурора Украины получить ложные показания, чтобы подстроить уголовное дело», – пояснил Горошинский.

Адвокат сообщал, что у Януковича травмы колена и позвоночника, «он не может передвигаться».

Янукович был госпитализирован в пятницу в клинику имени Склифосовского с серьезной травмой позвоночника. Сообщалось, что он получил травму во время игры в теннис.