Янукович госпитализирован в Москве

В московской клинике имени Склифосовского замечен экс-президент Украины Виктор Янукович, который госпитализирован с серьезной травмой позвоночника и колена, сообщили СМИ со ссылкой на источник.

Один из дежурных врачей больницы сообщил, что в больницу поступил «очень похожий на Януковича» человек. Утверждается, что экс-президент Украины получил травмы во время игры в теннис на подмосковном теннисном корте. Оттуда его доставили в больницу в карете скорой помощи, сообщает «Комсомольская правда».

Пациента сопровождали несколько людей. В клинике его на некоторое время поместили в реанимацию, после чего увезли в одну из частных клиник.

Пресс-секретарь Януковича Юрий Кирасир отказался комментировать эту информацию.

Позже в справочной клиники имени Склифосовского подтвердили, что Янукович был госпитализирован, передает РИА «Новости».

«Он был, но уже не лежит у нас. Поступил в пятницу, ему была оказана помощь, отпущен в тот же день», – рассказала представитель медучреждения.