Эксперт оценил данные о вмешательстве Запада в введение военного положения на Украине

«Запад был категорически против любого военного положения, которое вмешивалось бы в избирательную кампанию», – заявил газете ВЗГЛЯД киевский политолог Руслан Бортник, комментируя заявления украинского журналиста Дмитрия Гордона о том, что Петр Порошенко сократил срок военного положения под влиянием Запада.

«По информации, которая есть, действительно, был звонок Меркель, которая озвучила позицию Запада. Она не поддержала военное положение (ВП) в той форме, в которой оно срывало бы проведение выборов», – рассказал глава киевского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Напомним, украинский политолог и журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на введение военного положения на Украине повлияли западные страны – Петр Порошенко пересмотрел концепцию ВП после того, как ему позвонили генсек НАТО Йенс Столтенберг, канцлер ФРГ Ангела Меркель и другие.

Еще за год до Гордона, а затем и в день принятия военного положения много говорилось, что Запад против любого его варианта, который бы повлиял на избирательную кампанию, отметил Бортник. «Западным партнерам, которые в какой-то мере ментально противостоят России за Украину, необходимо формирование хотя бы условно легитимной власти. Хотя бы власти, сформированной путем применения формальных демократических процедур, а отмена демократических процедур означала бы для Запада поражение», – пояснил политолог.

Эксперт также отметил, что по вопросу территории, на которую распространялось бы ВП, у западников, скорее всего, позиции не было. «Западу абсолютно все равно, на какой территории вводится военное положение. Главное, единственное требование, что это не должно касаться избирательной кампании, которая стартует в конце декабря, и не должно выглядеть как попытка узурпировать власть. А все остальное – дата проведения выборов, набор областей – было элементом внутренних торгов», – подчеркнул Бортник.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, 26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения сроком на 30 суток, а на следующий день в официальном печатном издании исполнительных органов Украины «Урядовый курьер» был ошибочно напечатан первоначальный вариант указа о введении военного положения, которое должно было продлиться 60 суток.

Напомним, военное положение было введено после того, как 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.