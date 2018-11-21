На Украине рассказали о роли Запада во введении военного положения

Украинский политолог и журналист Дмитрий Гордон рассказал, что на введение военного положения на Украине повлияли западные страны.

«Я знаю, что президенту сделали несколько звонков от Меркель и руководителя НАТО. Ну и в результате военное положение уменьшилось с 60 до 30 суток, и кроме всей Украины оно распространяется на 10 областей», – рассказал Гордон в эфире телеканала NewsOne.

Гордон отметил, что не может рассказать больше из-за того, что семья не разрешает ему говорить лишнего.

«Но все, что нужно, я уже сказал, а остальное и так слышно между строк», – уточнил он.

А путаницу в газете «Урядовый курьер», опубликовавшей сначала не тот указ, журналист объясняет «недостатком профессионалов, способных выполнять свою работу».

Напомним, 26 ноября Верховная рада одобрила указ Порошенко о введении на Украине военного положения на 30 суток, а на следующий день в официальном печатном издании исполнительных органов Украины «Урядовый курьер» ошибочно напечатан первоначальный вариант указа о введении военного положения на 60 суток.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины пересекли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками.