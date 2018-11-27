Указ Порошенко о военном положении опубликовали с ошибкой в ключевом вопросе

В официальном печатном издании исполнительных органов Украины «Урядовый курьер» был ошибочно напечатан указ президента страны Петра Порошенко о введении военного положения на 60, а не на 30 суток, заявила вице-премьер правительства по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Ошибочно напечатано, ответственные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. Объявление об опровержении будет напечатано. Данный указ вообще отменен. В завтрашнем выпуске будет обнародован закон и соответствующий указ», – сказала Климпуш-Цинцадзе, передает РИА «Новости».

25 ноября корабли ВМС Украины перешли российскую границу и были задержаны российскими пограничниками. Москва заявила протест Киеву, а на Украине ввели военное положение в ряде областей страны на 30 суток.