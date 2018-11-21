Си Цзиньпин поздравил Путина с Новым годом

Китайский лидер Си Цзиньпин поздравил с Новым годом главу российского государства Владимира Путина, сообщают информационные агентства.

В поздравительной телеграмме Си Цзиньпин выразил желание «продолжить взаимодействие» с Путиным «в едином ключе». Пекин настроен на «непрерывный прогресс» в отношениях с Москвой «по всем направлениям». Си Цзиньпин считает, что это принесет «счастье народам двух стран», передает ТАСС со ссылкой на «Синьхуа».

Си Цзиньпин «выразил искренние поздравления и наилучшие пожелания» российскому лидеру и «всему российскому народу». Председатель КНР отметил особое значение 2019 года, поскольку Москва и Пекин будут отмечать 70-летие установления дипломатических отношений, передает РИА «Новости».

Кроме того, глава правительства России Дмитрий Медведев и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян в понедельник обменялись поздравительными новогодними телеграммами.

Напомним, Путин также поздравил мировых лидеров с Новым годом.

В частности, Путин направил поздравление Си Цзиньпину, заявив о «всеобъемлющем доверительном партнерстве» России и Китая, а также о стратегическом взаимодействии, которые «достигли беспрецедентно высокого уровня».